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الجزيرة مباشر ترصد حجم الدمار الذي خلفته السيول في ولاية الجزيرة السودانية (فيديو)

4/9/2021-|آخر تحديث: 4/9/202105:05 PM (مكة المكرمة)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر حجم الدمار الكبير الذي خلفته السيول بمنطقة (ميجر ستة) في ولاية الجزيرة وسط السودان بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة.

ودمرت السيول أكثر من ألف و200 منزل في منطقة ميجر ستة التابعة لمحلية أم القرى بولاية الجزيرة وسط السودان-ما يعادل أكثر من 95% من منازل المنطقة- طبقا لإحصاءات غير رسمية.

ورصدت الجزيرة مباشر من خلال الكاميرا الطائرة حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار والفيضانات التي أدت لانهيار المنازل والمدارس وتسببت في نزوح عشرات الأسر من المنطقة.

وأتلفت الأمطار الغزيرة والسيول معظم المواد الغذائية للسكان، وقطعت الطرق الرابطة للمنطقة وما حولها.

وناشد أهالي المنطقة في إفاداتهم للجزيرة مباشر السلطات المختصة توفير الأدوية والغذاء، ومياه الشرب ومواد الإيواء، لإغاثة الأهالي الذين فقدوا كل ما يملكون وباتوا في العراء.

وطالبوا السلطات بتوفير السيارات لإسعاف المرضى، وأبدوا خشيتهم من انتشار الأمراض والحشرات السامة والأفاعي، كما طالبو السلطات بتشييد جسر لربط المنطقة.

وكانت سلطات الدفاع المدني السودانية قد أعلنت عن انهيار مئات المنازل بسبب فيضان (نهر الرهد) بولاية القضارف -شرق- وتأثر 700 أسرة بالسيول والأمطار بولاية الجزيرة ووفاة طفل وإصابة والدته بجروح.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن السلطات رصدت تضرر العديد من المنازل بمحلية أم القرى التي تأثرة جراء السيول والأمطار التي هطلت بمعدلات قياسية.

وأدى استمرار هطول الأمطار في المنطقة وسوء التصريف لتراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار ما نتج عنه تأثر منازل ومرافق مهمة بالمنطقة.

وأورد التقرير أن القرى المتضررة بمحلية أم القرى شملت العديد من القرى ومنها (القرية ميجر 6) والتي تأثرت بسبب مياه السيول الواردة من البطانة إضافة لهطول أمطار بمعدلات قياسية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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