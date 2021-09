ميدل إيست آي: الإمارات طلبت من زعيم مافيا تركي وقف مهاجمة بلاده

كشف موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، عن أن مسؤولين في دولة الإمارات، طلبوا من زعيم المافيا التركي والمقيم في دبي، سادات بكر، بالتوقف عن نشر مقاطع مصورة بدأها قبل أشهر وهاجم فيها السياسيين ببلاده.

وقال الموقع إن بكر خلال الأشهر الماضية حاز على عشرات ملايين المشاهدات لقناته على يوتيوب، عن طريق نشره ما زعم أنها ملفات فساد ببلاده، فضلا عن مهاجمته وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ورجال أعمال مقربين من الحكومة.

وأوضح ميدل إيست آي أن بكر توقف عن البث عبر يوتيوب في شهر يونيو/حزيران الماضي، بعدما استجوابه من قبل مسؤولين إماراتيين، في الوقت الذي كانت تجري فيه أنقرة وأبوظبي مباحثات لعودة العلاقات إلى طبيعتها.

وقال بكر مبررا توقفه عن النشر إن المسؤولين في الإمارات أبلغوه بوجود تهديدات بالقتل بحقه، وأن عليه التوقف عن النشر على يوتيوب.

وفي حين استمر بكر على تويتر، إلا أن تأثيره قل بشكل ملحوظ وواضح منذ التواصل معه من قبل المسؤولين.

وأوضح الموقع أن بكر غير روايته لسبب توقف البث، فبعد ما بررها في المرة الأولى بوجود تهديدات بالقتل، عاد وقال في مقابلة له مع قناة “HalkTV” إن المسؤولين الإماراتيين، أبلغوه بأنه لن يسمح له بتصوير مقاطع فيديو مسيئة لدولة أخرى.

