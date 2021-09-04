ميدل إيست آي: الإمارات طلبت من زعيم مافيا تركي وقف مهاجمة بلاده

كشف موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، عن أن مسؤولين في دولة الإمارات، طلبوا من زعيم المافيا التركي والمقيم في دبي، سادات بكر، بالتوقف عن نشر مقاطع مصورة بدأها قبل أشهر وهاجم فيها السياسيين ببلاده.

وقال الموقع إن بكر خلال الأشهر الماضية حاز على عشرات ملايين المشاهدات لقناته على يوتيوب، عن طريق نشره ما زعم أنها ملفات فساد ببلاده، فضلا عن مهاجمته وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ورجال أعمال مقربين من الحكومة.

وأوضح ميدل إيست آي أن بكر توقف عن البث عبر يوتيوب في شهر يونيو/حزيران الماضي، بعدما استجوابه من قبل مسؤولين إماراتيين، في الوقت الذي كانت تجري فيه أنقرة وأبوظبي مباحثات لعودة العلاقات إلى طبيعتها.

وقال بكر مبررا توقفه عن النشر إن المسؤولين في الإمارات أبلغوه بوجود تهديدات بالقتل بحقه، وأن عليه التوقف عن النشر على يوتيوب.

وفي حين استمر بكر على تويتر، إلا أن تأثيره قل بشكل ملحوظ وواضح منذ التواصل معه من قبل المسؤولين.

وأوضح الموقع أن بكر غير روايته لسبب توقف البث، فبعد ما بررها في المرة الأولى بوجود تهديدات بالقتل، عاد وقال في مقابلة له مع قناة “HalkTV” إن المسؤولين الإماراتيين، أبلغوه بأنه لن يسمح له بتصوير مقاطع فيديو مسيئة لدولة أخرى.

Officials in the United Arab Emirates have asked Dubai-based Turkish mobster Sedat Peker to stop broadcasting videos that criticise Turkey, Peker said in remarks published by a local Turkish outlet on Friday https://t.co/kZVq8Itoqc — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 3, 2021

وقال بكر إن الحكومة التركية ألغت جواز سفره، لكنه حصل على تأشيرة عمل لمدة 3 سنوات في الإمارات، بعد تقديمه إثبات بعدم وجود نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول الدولي بشأنه مؤكدا أنه “لا يمكن لأحد أن يخرجني من هذا البلد، إلا إذا قال إنني أرتكب جريمة”.

يشار إلى أن الحكومة التركية كانت قد طالبت الإمارات في يونيو/حزيران الماضي بتسليم بكر، لكن أبوظبي لم تستجب لهذا الطلب. وقال بكر إن العديد من رجال الأعمال ورؤساء الدول الذين هم على خلاف مع بلدانهم يعيشون في الإمارات.

أردوغان خلال استقباله طحنون بن زايد (الأناضول)

وفي 18 أغسطس/آب الجاري، استقبل الرئيس أردوغان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية، بحسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأشار إلى أن أردوغان وآل نهيان، تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا.​​​​​​​