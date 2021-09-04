أواني الطهي.. قائمة بأكثر الأنواع أمانا وأخرى يجب الحذر منها تماما (فيديو)

ما هي أفضل أنواع أواني الطهي، وما هو النوع الآمن، وكيف نستخدم الأواني بطريقة صحية في الطهي؟ أسئلة كثيرة وهامة تشغل بال كل ربة منزل وكل أم، يحاول برنامج (مع الحكيم) الإجابة عنها.

وأوضحت أخصائية التغذية أفياء المصري في تقرير خاص للجزيرة مباشر عن أواني الطهي وأنواعها، أن أفضل أنواع أواني الطهي الصحية التي تناسب المطبخ العربي هي (الإستاليس ستيل).

وقالت إن معظم أوني الطهي المصنوعة من المعادن تعد آمنة وصحية، بالإضافة إلى الأواني الطبيعة مثل: الفخار والزجاج (البيركس) المقاوم للحرارة، وأواني (البورسلين) التي تتحمل درجات حرارة عالية.

أفضل أنواع أواني الطهي الصحية هي الإستاليس ستيل (غيتي)

وإليكم قائمة بأفضل أنواع أواني الطهي:

الإستاليس ستيل: وخصوصًا إذا كان ذا قاعدة سميكة، بحيث يكون موصلًا جيدًا للحرارة فلا تتسرب المعادن في الإستاليس ستيل إلى الطعام ولا يؤثر على طعمه أو رائحته.

التيفال: ولكن عند استخدامه في الطهي يجب الحرص على خلو الأواني من مادة PFOA إذ إن هذه المادة عامل خطير في الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات.

السيراميك أو الجرانيت: وهذه المواد هي أقل كفاءة من التيفال ولكنها مادة طبيعية آمنة وصحية.

النحاس: وهو موصل جيد جدًا للحرارة ولا يؤدي إلى تسرب المعادن الثقيلة إلى الطعام.

السيليكون: ومن مميزات هذه الأواني، تحملها لدرجات حرارة من 40 تحت الصفر إلى 250 درجة، ولكن هناك مواد وأبخرة كيميائية تتصاعد من مادة السيليكون عند الاستخدام الأول.

الأواني الفخارية: وهي آمنة جدًا للطهي ولكنها لا توصل الحرارة بشكل جيد ولذلك تحتاج إلى وقت طويل عند التسخين والطهي.

معظم أوني الطهي المصنوعة من المعادن تعد آمنة وصحية (غيتي)

أسوأ آنية للطبخ

وطبقًا لخبيرة التغذية فإن أسوأ أنواع أواني الطهي التي يمكن استخدامها والتي تعد مضرة جدًا للصحة هي الأواني المصنوعة من البلاستيك والألومنيوم وبعض الأواني النحاسية.

ويعد أخطر أنواع أواني الطهي هو الألومنيوم إذ أنه يوصل الحرارة بسرعة بالإضافة إلى تسرب مادة الألومنيوم إلى الطعام خصوصًا مع وجود صلصة الطماطم أو الطعام الحمضي، مما يؤثر على الصحة بمرور الوقت كما أكدت بعض الدراسات أنه يسبب ألزهايمر وأمراض الشيخوخة بشكل عام.