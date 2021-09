باحثون يطورون قميصا لمراقبة ضربات القلب بدلًا من الساعة الذكية (فيديو)

طور باحثون أمريكيون من جامعة رايس قيمصا ذكيا لمراقبة ضربات القلب، وذلك من دون الحاجة إلى الساعات الذكية ولا أحزمة الصدر غير المريحة عادة.

وحسب دراسة نشرها الباحثون في مجلة “الجمعية الكيميائية الأمريكية” فإن القميص الجديد مصنوع من خيوط الأنابيب النانوية الموصلة لنسج الوظائف في الملابس العادية.

وأوضحت أن خيوط الألياف موصلة تماما مثل الأسلاك المعدنية، ولكنها قابلة للغسيل ومريحة وأقل عرضة للكسر عندما يكون الجسم في حالة حركة.

ووفقا لنتائج الدراسة، فإن القميص الجديد كان أفضل في جمع البيانات من جهاز مراقبة حزام الصدر القياسي الذي أخذ قياسات حية أثناء التجارب التي أجريت عليه.

وقالت لورين تايلور طالبة الدراسات العليا في رايس والمؤلفة الرئيسة للدراسة في تصريحات نقلها موقع الجامعة “يجب أن يكون القميص محكما على الصدر”.

وأضافت “في الدراسات المستقبلية، سنركز على استخدام المنتجات الأكثر كثافة من خيوط الأنابيب النانوية الكربونية بحيث يكون هناك مساحة أكبر للتلامس مع الجلد”.

Thank you @RiceEngineering, @RiceCHBE, and @RiceUNews for sharing our recent work in @NanoLetters. I really enjoyed researching the application of CNT fibers as sewable electrocardiogram electrodes during my PhD at Rice. https://t.co/S4DFoitZGv

— Lauren Taylor (@laurenwtaylor1) August 30, 2021