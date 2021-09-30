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الأخبار|البحرين

وزير خارجية إسرائيل يصل إلى البحرين لتوقيع اتفاقات وافتتاح السفارة

وصول وزير الخارجية الإسرائيلي إلى البحرين (رويترز)
وصول وزير الخارجية الإسرائيلي إلى البحرين (رويترز)
30/9/2021-|آخر تحديث: 30/9/202112:20 PM (مكة المكرمة)

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين اليوم الخميس، في أرفع زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلي للدولة الخليجية منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي.

وهبط لابيد في مطار البحرين الدولي قادما على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية (يسرائير).

وسيفتح وزير الخارجية الإسرائيلي سفارة إسرائيل في المنامة وسيجري محادثات مع نظيره البحريني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الزيارة ستشهد توقيع خمس مذكرات تفاهم تشمل اتفاقات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.

وقال المتحدث “المجالات الرئيسية التي تتطلع فيها البحرين إلى التعاون تتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا وبعض مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها اليوم ستتمحور حول ذلك” دون ذكر تفاصيل.

وأشار إلى أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم حتى الآن بين البلدين من بينها اتفاقات في مجالات النقل والزراعة والاتصالات والتمويل.

وطبعت البحرين والإمارات العلاقات مع إسرائيل في اتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة تعرف باسم (اتفاقات أبراهام) بنيت على المصالح التجارية المشتركة والمخاوف بشأن إيران.

وقال المتحدث الإسرائيلي “نرى البحرين شريكا مهما ليس على المستوى الثنائي فحسب وإنما كجسر للتعاون مع الدول الأخرى في المنطقة”.

أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين البحرين وإسرائيل(رويترز)

انطلاق أول رحلة مباشرة

من ناحية أخرى، أقلعت ظهر اليوم الخميس، أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين البحرين وإسرائيل، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين الذي أبرم العام الماضي برعاية أمريكية.

وأقلّت الطائرة التابعة لـ(طيران الخليج) البحرينية من مطار المنامة بعد ساعة من وصول وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في أول زيارة رسمية للبحرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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