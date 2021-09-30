هبوط أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين البحرين وإسرائيل (صور)

هبطت أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين البحرين وإسرائيل اليوم الخميس في مطار بن غوريون في تل ابيب، وخُصّص للطائرة استقبال رسمي، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت رحلة “طيران الخليج” GF 972 غادرت في وقت سابق الخميس المنامة عاصمة البحرين. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورًا لوصول الطائرة البحرينية إلى تل أبيب ظهر اليوم.

رحلة “طيران الخليج” تصل تل أبيب قادمة من المنامة (إعلام إسرائيلي)

ويرمز الرقم 972 الى رمز الهاتف الدولي لإسرائيل التي طبّعت علاقاتها مع 4 دول عربية العام الماضي بدءًا بالإمارات ثم البحرين والسودان والمغرب، برعاية الولايات المتحدة إبان ولاية الرئيس دونالد ترمب.

وأصبحت هناك رحلات تجارية جوية بين إسرائيل وكل من الإمارات والمغرب.

"עושים היסטוריה": הטיסה המסחרית הראשונה מבחריין נחתה בישראלhttps://t.co/Bcwk2XbxGe pic.twitter.com/qerBbzj3NH — ynet עדכוני (@ynetalerts) September 30, 2021

ويقوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم بأول زيارة رسمية إلى مملكة البحرين سيتم خلالها افتتاح سفارة لإسرائيل وتوقيع اتفاقات تعاون اقتصادي وتكنولوجي بين البلدين.

وقال لبيد في تغريدة على تويتر باللغتين العربية والعبرية “وصلنا إلى البحرين. فخور جدًا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة”. واستقبله في المطار نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

وتسعى إسرائيل حاليًا إلى ضم دول عربية وإسلامية أخرى إلى ركب التطبيع، وكان السفير البحريني لدى تل أبيب قد سلم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي مطلع الشهر الحالي.

تسعى إسرائيل حاليًا إلى ضم دول عربية واسلامية أخرى إلى ركب التطبيع (إعلام إسرائيلي)