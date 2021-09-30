“تخيل أن تنام في ستوكهولم وتستيقظ في برلين”.. خط قطار ليلي جديد بين السويد وألمانيا

بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024، ستكون المدن الأوربية الكبرى مرتبطة ببعضها البعض عبر قطارات ليلية صديقة للبيئة.

وتعد هذه القطارات الليلية هي الأولى من نوعها منذ التسعينيات، حيث ألغت خدمة القطارات الليلية الواحدة تلو الأخرى خلال السنوات الأخيرة في فرنسا مثلا، بسبب جملة عوامل بينها نمو شبكة القطارات الفائقة السرعة، وإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية، والنقص في الاستثمارات.

ومن الأسباب الأخرى الإضرابات والتأخير وغياب مقوّمات الراحة في هذه القطارات، فضلا عن المنافسة التي شكلتها شركات الطيران المنخفضة التكلفة.

وفي صيف العام الحالي، انطلق أول قطار ليلي يربط بين المدن الأوربية، وهو الخط الرابط بين برلين وهامبورغ في ألمانيا بكوبنهاغن في الدنمارك ومالمو وستوكهولم في السويد، حسبما نقل موقع (يورونيوز) الأوربي.

ويستطيع المسافرون التنقل عبر هذا القطار من العاصمة الألمانية إلى العاصمة السويدية في رحلة لا تستغرق سوى 16 ساعة.

وهذه الرحلة بمثابة وسيلة سفر صديقة للبيئة، حيث إن القطارات تعمل بطاقة الكهرباء المتجددة المولدة بشكل أساسي من الطاقة الكهرومائية.

وتتميز هذا القطارات بمساحتها الواسعة واحتوائها على مقاعد وغرف للنوم على الطراز الأوربي.

وحسب الموقع ذاته، من المقرر افتتاح خدمتين أخريتين لهذه السكك الحديدية في ديسمبر 2023 وديسمبر 2024، مرتبطتين بخط فيينا- باريس عبر برلين، وخط آخر يتجه من بروكسل إلى زيورخ وبرشلونة.

وحسب المركز السويدي للمعلومات، ستصل هذه القطارات إلى فرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا بحلول 2024.

من جهته، قال أندرياس ماتا الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية النمساوية (أو بي بي) “إنه من خلال التعاون الوثيق بين مشغلي السكك الحديدية في ألمانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا يمكننا تطوير شبكة Nightjet وتوفير مناخ تنقل أكثر ملاءمة في أوربا”.

وأضاف في تصريحات لموقع (يورونيوز) “مع خطوط باريس وبرلين وأمستردام وبروكسل وزيورخ وفيينا وبرشلونة، سيتم ربط مدن أوربية أخرى بخطوط الشبكة بطريقة صديقة للبيئة في المستقبل”.