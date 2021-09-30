مظاهرات مناهضة للتطبيع في البحرين تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي (فيديو وصور)

شهدت دولة البحرين مظاهرات رافضة للتطبيع تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الخميس، وافتتاح السفارة الإٍسرائيلية في المنامة.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالتطبيع مع إسرائيل كما حرق بعضهم العلم الإسرائيلي معلنين رفضهم القاطع لزيارة لابيد ولتطبيع العلاقات بين البلدين، فيما أطلق الأمن البحريني قنابل الغاز لتفريقهم.

#بحرينيون_ضد_التطبيع

👨🏻‍💻 البحرين .. شاهد #الصور :

مظاهرات غاضبة تجوب شوارع #البحرين منددةً بوصول وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد إلى العاصمة المنامة .pic.twitter.com/WhYdouaKIv — 🇨🇦 Muhammad Yame (@mL5tf8Rs4role) September 30, 2021

ونشرت (المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهويني) بيانا عبر حسابها في تويتر قالت فيه إن لابيد “سيقوم بافتتاح سفارة لكيانه الغاصب في المنامة في ظل رفض عارم من أبناء الشعب البحريني الأبيّ الذي ظل وفيا لقضيته المركزية- القضية الفلسطينية”.

وأضاف البيان إن المبادرة “تؤكد على رفضها التام للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب الذي لم يتوانى عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ وممارسة أبشع انواع إرهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني بما فيها عمليات التنكيل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل”.

وتابع “كما يمعن الاحتلال في الانتهاكات المستمرة كلما أقدم نظام عربي على التخلي عن ثوابته وقيمه وقام بتطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني”، معددا الجرائم العديدة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى.

بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني لا مرحبا بالمجرم المحتل أعلنت وسائل (cont) https://t.co/7uHFm9CRzr — التجمع القومي (@alqwmi) September 30, 2021

واعتبرت المبادرة “فتح سفارة (لإسرائيل) في بلادنا الحبيبة تدنيس لترابها الطاهر واختراق كبير يُمكّن الاحتلال من العبث بالسلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي والتآمر على الامن المجتمعي بكافة اشكاله”.

ودعت المبادرة “كل فئات الشعب البحريني لتجديد رفضها للتطبيع مع العدو واستمرار الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته الوطنية المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس”.

فرقت قوات الأمن المظاهرات بقنابل الغاز (الجزيرة مباشر)

ومنذ قليل نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو لاستقبال العاهل البحريني لوزير الخارجية الإسرائيلي وكتب الحساب “سلام الشجعان أمسى واقعا ملموسا وملهما للمزيد من دول المنطقة للانضمام إلى قطار السلام”.

وكانت قد قالت الخارجية الإسرائيلية أمس إن لابيد سيزور المنامة بدعوة من وزير الخارجية البحريني في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي.

بالفيديو: وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد مع سمو العاهل البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في المنامة.

سلام الشجعان امسى واقعا ملموسا وملهما للمزيد من دول المنطقة الانضمام الى قطار السلام🇮🇱🕊🇧🇭 pic.twitter.com/GPSiatSn6X — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 30, 2021

وأعلنت إسرائيل سابقا عن تعيين إيتان نائيه، سفيرا لها في المنامة، وقدّم سفير البحرين لدى تل أبيب خالد الجلاهمة -في 14 سبتمبر/أيلول الجاري- أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ.

ووقّعت إسرائيل والبحرين العام الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.