للمرة الأولى.. قطر تستضيف سباق الفورمولا 1 ولمدة عشر سنوات

أكدت قطر والاتحاد الدولي للسيارات، اليوم الخميس، أن الدوحة ستستضيف في الفترة من 21 -23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل جولة في بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد على حلبة لوسيل الدولية شمال شرق العاصمة للمرة الأولى في تاريخها، بحسب المنظمين للبطولة.

ووضع الاتحاد الدولي للسيارات أخيرًا حدًا للتكهنات بشأن محتضن الجولة الـ20 من أصل 22، وملأ الفراغ الذي خلفته أستراليا بعد اعتذارها عن عدم الاستضافة للعام الثاني على التوالي بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووقعت قطر اتفاقا يمتد لعشر سنوات لاستضافة فورمولا 1 بدءا من 2023، لكنها لن تستضيفه في 2022 نظرا لتزامنه مع كأس العالم لكرة القدم.

وذكر بيان لفورمولا 1 أنه كانت هناك رغبة قوية من قطر لمساعدة فورمولا 1 على المدى البعيد، وفي سياق هذه العملية تم التوقيع على اتفاق يمتد لعشرة أعوام.

وقال عبد الرحمن المناعي رئيس مجلس إدارة الاتحاد القطري للسيارات إنه “يوم استثنائي لسباقات السيارات والدرجات في قطر ولطموح أمتنا في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى”.

وباتت قطر ثالث دولة في الشرق الأوسط تستضيف سباقات فورمولا-1 بعد سباق جائزة السعودية الكبرى الذي يقام للمرة الأولى في 5 ديسمبر/كانون الأول وسباق جائزة أبو ظبي الكبرى الذي يُختتم به الموسم في 12 ديسمبر.