لقاح أسترازينيكا يظهر فاعلية 74% في تجربة جديدة

أظهرت نتائج تجربة سريرية أمريكية أجرتها شركة أسترازينيكا أن لقاحها الذي طورته للوقاية من فيروس كورونا أثبت فاعلية بنسبة 74% في منع ظهور الأعراض.

وأظهرت النتائج التي كانت منتظرة منذ فترة طويلة للتجربة ونشرت مساء الأربعاء، أن فاعلية اللقاح زادت إلى 83.5 بالمئة بين من هم في سن الخامسة والستين من العمر أو أكبر.

لكن الفاعلية الإجمالية البالغة 74% تقل عن النسبة الأولية التي كانت تبلغ 79% والتي نشرتها الشركة البريطانية في مارس/ آذار.

In a phase 3 trial of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine in over 32,000 participants the incidence of serious adverse effects was low and the vaccine efficacy was 74%. Efficacy was documented in a range of demographic subgroups. #Covid19vaccine https://t.co/hK8q2dD6OT pic.twitter.com/58aXusCS4I

— NEJM (@NEJM) September 29, 2021