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لقاح أسترازينيكا يظهر فاعلية 74% في تجربة جديدة

لقاح أسترازينيكا يظهر فاعلية بنحو 74% في تجربة أمريكية كبيرة(غيتي)
لقاح أسترازينيكا يظهر فاعلية بنحو 74% في تجربة أمريكية كبيرة(غيتي)
30/9/2021-|آخر تحديث: 30/9/202111:27 AM (مكة المكرمة)

أظهرت نتائج تجربة سريرية أمريكية أجرتها شركة أسترازينيكا أن لقاحها الذي طورته للوقاية من فيروس كورونا أثبت فاعلية بنسبة 74% في منع ظهور الأعراض.

وأظهرت النتائج التي كانت منتظرة منذ فترة طويلة للتجربة ونشرت مساء الأربعاء، أن فاعلية اللقاح زادت إلى 83.5 بالمئة بين من هم في سن الخامسة والستين من العمر أو أكبر.

لكن الفاعلية الإجمالية البالغة 74% تقل عن النسبة الأولية التي كانت تبلغ 79% والتي نشرتها الشركة البريطانية في مارس/ آذار.

وعدلت الشركة آنذاك تلك النتيجة بعد أيام إلى 76% بعد انتقاد علني نادر من مسؤولين صحيين بأن النسبة استندت إلى “معلومات قديمة”.

وشملت البيانات أكثر من 26 ألف متطوع في الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو، تلقوا جميعا جرعتين من اللقاح بفاصل شهر ونُشرت النتائج في دورية (نيو إنغلاند جورنال أوف ميدسين).

ولم تظهر أي حالات إصابة بأعراض شديدة أو خطرة لمرض فيروس كورونا بين أكثر من 17 ألف و600 مشارك تلقوا اللقاح مقارنة بثماني حالات بين 8 آلاف و500 متطوع تلقوا عقارا وهميا.

كما حدثت حالتا وفاة بين المجموعة التي تلقت اللقاح الوهمي مقابل عدم وقوع أي وفاة بالمرض بين من تلقوا اللقاح.

المصدر : رويترز

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