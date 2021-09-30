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الأخبار|أمريكا

فوجئ به في منزله.. أمريكي يصطاد تمساحا باستخدام صندوق قمامة (فيديو)

تشتهر فلوريدا بأنها بيئة مناسبة للتماسيح (مواقع التواصل)
تشتهر فلوريدا بأنها بيئة مناسبة للتماسيح (مواقع التواصل)
30/9/2021

في واقعة لاقت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكن رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية من الإمساك بتمساح متوسط الحجم كان يجول وسط المنازل باستخدام صندوق قمامة.

وظهر في المقطع المصور الشاب عبد الغني مالك وهو يحاول إدخال التمساح داخل صندوق القمامة دون التعرض لأي أذى أو التسبب في هروبه.

ونجح الرجل بعد صبر وبالاستعانة بتوجيهات الجيران في الإمساك بالتمساح، وحبسه داخل الصندوق حتى تحريره مرة أخرى في إحدى البحيرات القريبة.

 

وحول شجاعته وقدرته على السيطرة على التمساح، علق مالك على حسابه على (إنستغرام) قائلا “عندي أطفال لأحميهم”.

وخلال أقل من يوم واحد، حصد المقطع المصور لالتقاط تمساح بواسطة صندوق قمامة عشرات آلاف من المشاهدات عبر تطبيق انستغرام وموقع يوتيوب.

وتشتهر فلوريدا بأنها بيئة مناسبة للتماسيح، وتعد رمزاً تاريخياً بجنوب شرق الولايات المتحدة المليئة بالمستنقعات التي تعد الموطن الطبيعي للزواحف المخيفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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