حكم عليه بالسجن 22 عاما.. تعرف على قصة عوني مطيع صاحب مصنع السجائر الأردني “الفاسد”

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بالسجن مع الأشغال المؤقتة لمدة 22 عاما على عوني مطيع، المتهم الرئيس في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ”مصنع السجائر”.

جاء ذلك في جلسة علنية مطولة استمرت 5 ساعات وبث التلفزيون الرسمي تفاصيلها.

وجاء حكم محكمة أمن الدولة بسجن الرئيس مطيع وسلامة العلمات وبشار عوني مع الأشغال المؤقتة مدة 20 عاما، والحبس (دون أشغال) عامين آخرين على المتهمين أنفسهم، والسجن مع الأشغال المؤقتة 20 عاما على المتهمين عاطف حسين وأحمد دعسان.

وقضت المحكمة كذلك بحبس 14 متهما آخرين، لمدة 3 أعوام ونصف إضافة إلى حل 22 شركة ومصادرة أموال منقولة وغير منقولة للمتهمين وفرض غرامات مالية بحقهم.

وبرأت المحكمة الوزير الأسبق منير عويس من التهم الموجهة إليه وقضت بعدم مسؤوليته مرجعة قرارها لكبر سنه وظروفه الصحية.

وأدانت المحكمة مدير عام الجمارك الأسبق وضاح الحمود بـ”سوء استخدام السلطة”، وحكمت عليه بالحبس 10 أشهر، مشيرة إلى أنه أتم هذه العقوبة خلال فترة توقيفه الماضية، فيما برأته من تهمة الرشوة.

وتعد الأحكام الصادرة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز -أعلى سلطة قضائية في البلاد- خلال 30 يوما من إصدار القرار.

وأثارت قضية مصنع السجائر جدلا واسعا، وجرى على إثرها القبض على 54 متهما أبرزهم المتورط الرئيس مطيع، الذي سلمته تركيا إلى الأردن بعد القبض عليه، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية والتهرب من دفع ضرائب بمبالغ مالية كبيرة.

وتعود جذور القصة إلى عام 2004 عند تأسيس عوني وشركائه مصنعا للسجائر المغشوشة التي درّت عليه أموالاً كثيرة.

وأثيرت قضية السجائر المغشوشة بالبرلمان الأردني، في يوليو/تموز 2017، وبعدها أجرت السلطات تحقيقات واسعة ثم ألقت القبض على عشرات المتهمين المقربين من عوني ومنهم ابنه وحولتهم إلى محكمة أمن الدولة، بينما تمكن عوني من الهرب إلى لبنان ومنها إلى تركيا.

جدل على مواقع التواصل

وانقسم ناشطون عبر المنصات بين مؤيد ومعارض للحكم القضائي، فمنهم من رأى أن هذا الحكم والقرار يؤكد فساد المنظومة الحكومية، والتسيب في تفاصيل الأحكام والقانون وكل جوانب الحكم في الدولة الأردني، واعتبر آخرون أن الأحكام كانت عادلة وفي محلها.

وعبّر بعضهم بأسلوب ساخر عن رفضهم واستنكارهم لحكم البراءة لشخص نهب وزور واحتال لفترات طويلة وكلف الدولة خسائر طائلة، معتبرين أن ما يحدث يؤكد قناعتهم بفقدان الأمل من هذه البلاد وحكامها وعدالتها، بحسب تعبيرهم.

وأكد ناشطون أن القانون والقضاء الأردني نزيه ويسير في الاتجاه الصحيح دون ضغط أو تأثير من أحد، وأكبر دليل على ذلك هو الحكم بالسجن 20 عاما على المتهم مطيع إضافة لغرامات مالية كبيرة، معبرين عن دعمهم للقرار القضائي والقانون.

حابه احكي شغله يمكن ننتقد كل اشي في هاي البلد عشان التصويب والإصلاح لانه المواطن شريك اساسي في اصلاح اي تقصير اما انه نصير نتهم #القضاء_الاردني انه غير نزيه فهذا اكبر غلط القضاء الاردني لا لجهه عليه سلطه ولا يملى عليه من اي احد .#عوني_مطيع — Ibtisam Al Manaseer🇯🇴l ابتسام المناصير (@IbtisamManaseer) September 29, 2021

٢٠ سنه و ١٧٩ مليون دينار غرامات على #عوني_مطيع وما زال هناك من يشكك بالقضاء .. هنا #الأردن دولة القانون — Abu Mahmoud (@zaeem16064429) September 29, 2021

عوني خسر الموازنة ربع مليار دينار فقط كان ممكن نبني فيهم كم مستشفى وكم

مدرسة بس يدفع كم مليون من الربع مليار غرامة #الاردن #عوني_مطيع — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) September 29, 2021

يتهادى في مراعيه القطيع

خلفه راعٍ ، و في أعقابه كلبٌ مطيع

مشهد يغفو بعيني و يصحو في فؤادي

هل أسميه بلادي ؟!

أ بلادي هكذا ؟#عوني_مطيع https://t.co/v3v1fVE0m0 — 𝙏𝙖𝙡𝙖𝙡… (@T317J) September 29, 2021