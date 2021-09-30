مهندسون يطهون دجاجة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد (فيديو)

استطاع باحثون في جامعة كولومبيا من طهو دجاجة بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد، عبر استخدام أنواع مختلفة من الليزر، دون أن يؤدي ذلك إلى أي آثار ضارة بالمذاق.

واتخذ المهندسون خطوة نحو جعل وجبات الخيال العلمي تلك حقيقة واقعة، من خلال إنشاء جهاز واحد يمكنه استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لطهو الطعام باستخدام الليزر.

ويعمل فريق (ديجيتال فود) في كولومبيا بقيادة أستاذ الهندسة الميكانيكية هود ليبسون، على تسهيل إعداد أطعمة مطبوعة ثلاثية الأبعاد منذ ما يقرب من 15 عامًا ويقوم الآن بتجربة الطباعة متعددة المكونات.

والآلة الجديدة تتكون من طابعة ثلاثية الأبعاد، مزودة بذراع آلية تؤدي مهام التشكيل والطباعة، إلى جانب برنامج حاسوبي طـُور بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يعمل على تشغيل الذراع الآلية والطابعة، ويدير عملية الإعداد والطهي بالكامل.

وقال الباحث جوناثان بلوتينجر “لاحظنا أنه في حين أن الطابعات يمكنها إنتاج مكونات بدقة مليمترية، إلا أنه لا توجد طريقة تسخين بنفس الدرجة من الدقة”.

وأضاف “الطبخ ضروري للتغذية، والنكهة والملمس تطوروا في العديد من الأطعمة، لذلك تساءلنا عما إذا كان بإمكاننا تطوير طريقة باستخدام الليزر للتحكم بدقة في هذه السمات”.

وأضاف بلوتينجر “فضل اثنان من مختبري التذوق الأعمى اللحوم المطبوخة بالليزر على العينات المطبوخة تقليديًا، مما يدل على أمل باستخدام واسع لهذه التقنية لاحقا”.

واقتربت التكنولوجيا التي طورها باحثو جامعة كولومبيا من رؤية الأجهزة تطهو عمليا أي شيء وتكييفه حسب النكهة والملمس والشكل المفضل للمستخدم.

وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة (علم الغذاء إن بي جي)، تم وضع الدجاج في خلاط ثم إخراجه عبر فوهة طابعة ثلاثية الأبعاد.

وتم طباعة عينات الدجاج بسمك 3 ملم (حوالي 1/8 بوصة).

واختبر العلماء أعماق مختلفة من الطهي فضلا عن تجارب الاحتفاظ بالرطوبة والنكهات وخيارات تطوير الألوان وقارنوا بين الأطعمة المطبوخة بالليزر والأطعمة المطبوخة تقليديًا.

ووجد العلماء أنه بإمكانهم تحمير الدجاج للحصول على نكهة وإعادته إلى درجة حرارة تجعله آمنًا للأكل.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن طهي اللحوم بالليزر يقلصها بنسبة 50% أقل من طهيها بالطريقة التقليدية، كما أن المنتج عالي التقنية يحتوي على ضعف الرطوبة ونكهة مماثلة لما اعتاد المستهلكون عليه.

وأظهرت طباعة المواد الغذائية عالية التقنية بالفعل نتائج واعدة في عمل وكالة ناسا في مهمات فضائية طويلة المدى، ومنحت وكالة الفضاء عقدًا بقيمة 125000 دولار عام 2013 لتطوير طعام مطبوع ثلاثي الأبعاد مع عمر تخزين يصل إلى 30 عامًا لتناوله بعيدًا عن الأرض.