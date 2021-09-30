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تضرر عشرات السيارات جراء حريق في معارض سيارات بدبي (فيديو)

فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بعد مرور ما يقرب من 38 دقيقة (مواقع التواصل)
فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بعد مرور ما يقرب من 38 دقيقة (مواقع التواصل)
29/9/2021

نشب حريق هائل في 8 معارض سيارات في إمارة دبي بالإمارات، أمس الثلاثاء، مخلفا خسائر مادية وأضرارا في نحو 55 سيارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بدبي “تلقينا بلاغاً حوالي الساعة 5:28 من صباح أمس الثلاثاء يفيد بوقوع حادث حريق في معرض للسيارات في منطقة رأس الخور”.

وأضاف أن فرق إطفاء تابعة لأربعة مراكز للدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بعد مرور ما يقرب من 38 دقيقة، وفقا لصحف محلية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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