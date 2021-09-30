تضرر عشرات السيارات جراء حريق في معارض سيارات بدبي (فيديو)

نشب حريق هائل في 8 معارض سيارات في إمارة دبي بالإمارات، أمس الثلاثاء، مخلفا خسائر مادية وأضرارا في نحو 55 سيارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بدبي “تلقينا بلاغاً حوالي الساعة 5:28 من صباح أمس الثلاثاء يفيد بوقوع حادث حريق في معرض للسيارات في منطقة رأس الخور”.

وأضاف أن فرق إطفاء تابعة لأربعة مراكز للدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بعد مرور ما يقرب من 38 دقيقة، وفقا لصحف محلية.

اشتعال حريق في 55 سيارة بمعارض للسيارات بمنطقة رأس الخور في #دبي تمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي وفيات أو إصابات pic.twitter.com/HxhMeDgFdb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2021

حريق في معرض للسيارات في دبي .. pic.twitter.com/fsf9eGI27T — libyan.man (@msysmatk) September 28, 2021