Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

النهضة تحذر من تكليف رئيسة لحكومة تونس وتعتبره قرارا “لا دستوريا”

رأت النهضة أن تعيين رئيس الحكومة "دون التقيد" بالإجراءات الدستورية يعمق الأزمات في البلاد (غيتي)
رأت النهضة أن تعيين رئيس الحكومة "دون التقيد" بالإجراءات الدستورية يعمق الأزمات في البلاد (غيتي)
30/9/2021-|آخر تحديث: 1/10/202112:02 AM (مكة المكرمة)

حذرت حركة النهضة التونسية، الخميس، من تكليف الرئيس قيس سعيد، رئيسة للحكومة “دون التقيد” بالإجراءات الدستورية، مستنكرة ما اعتبرته “مواصلة سعيد الانفراد بالسلطة”.

جاء ذلك في بيان للنهضة التي تمتلك 53 نائبا في البرلمان المجمد من أصل 217 مقعدًا، وقعه رئيسها راشد الغنوشي.

وقالت النهضة إنها “تحذّر من أن تكليف رئيسة حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة”.

واعتبرت الحركة أن “ذلك يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلها”.

وعبّرت عن “كامل التقدير والاحترام للمرأة التونسية، والتحية لنضالاتها من أجل الحرية والمساواة”.

والأربعاء كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد المتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن.

في 25 يوليو/تموز الفائت، أعلن سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وأصدر منذ أسبوع تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

واستنكرت النهضة “مواصلة رئيس الجمهورية الانفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة الداعية إلى احترام الدستور واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 يوليو الماضي”.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من الأخبار

عضو بمجلس السيادة السوداني: لا صراع بين المدنيين والعسكريين والجميع مع التحول الديمقراطي (فيديو)

الطاهر حجر عضو مجلس السيادة السوداني (الجزيرة مباشر)

تركيا تطور طائرة مسيرة تطلق قذائف هاون على الهدف بدقة عالية (فيديو)

طائرة بيرقدار المسيرة التركية (الأناضول)

توأم فلسطيني يفتتحان مطعما داخل طائرة بوينغ في نابلس (فيديو)

الشقيقان الفلسطينيان خميس وعطا الله الصيرفي (الألمانية)

القبض على ألمانية عمرها 96 عاما متهمة بارتكاب جرائم حرب نازية

صورة حديثة لمركز اعتقال شتوتهوف الذي شهد احتجاز وقتل الآلاف في عهد ألمانيا النازية (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد أيام من إخلاء سبيله.. حبس الداعية المصري محمود شعبان على ذمة قضية جديدة

إخلاء سبيل الداعية السلفي المصري الشيخ محمود شعبان (منصات التواصل)

فوجئ به في منزله.. أمريكي يصطاد تمساحا باستخدام صندوق قمامة (فيديو)

تشتهر فلوريدا بأنها بيئة مناسبة للتماسيح (مواقع التواصل)

الجزيرة مباشر ترصد قبورا يهودية وهمية في بلدة سلوان بالقدس (فيديو)

المقابر اليهودية في جبل الزيتون (الفرنسية)

دبلوماسي أمريكي سابق: يتعين التفاوض مع طالبان بشأن المسيرات في أفغانستان

جنود من طالبان يقفون أمام لافتة في المطار الدولي في كابول (رويترز)