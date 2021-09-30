النهضة تحذر من تكليف رئيسة لحكومة تونس وتعتبره قرارا “لا دستوريا”

حذرت حركة النهضة التونسية، الخميس، من تكليف الرئيس قيس سعيد، رئيسة للحكومة “دون التقيد” بالإجراءات الدستورية، مستنكرة ما اعتبرته “مواصلة سعيد الانفراد بالسلطة”.

جاء ذلك في بيان للنهضة التي تمتلك 53 نائبا في البرلمان المجمد من أصل 217 مقعدًا، وقعه رئيسها راشد الغنوشي.

وقالت النهضة إنها “تحذّر من أن تكليف رئيسة حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة”.

واعتبرت الحركة أن “ذلك يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلها”.

وعبّرت عن “كامل التقدير والاحترام للمرأة التونسية، والتحية لنضالاتها من أجل الحرية والمساواة”.

والأربعاء كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد المتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن.

في 25 يوليو/تموز الفائت، أعلن سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وأصدر منذ أسبوع تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

واستنكرت النهضة “مواصلة رئيس الجمهورية الانفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة الداعية إلى احترام الدستور واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 يوليو الماضي”.