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القبض على ألمانية عمرها 96 عاما متهمة بارتكاب جرائم حرب نازية

صورة حديثة لمركز اعتقال شتوتهوف الذي شهد احتجاز وقتل الآلاف في عهد ألمانيا النازية (مواقع التواصل)
صورة حديثة لمركز اعتقال شتوتهوف الذي شهد احتجاز وقتل الآلاف في عهد ألمانيا النازية (مواقع التواصل)
30/9/2021-|آخر تحديث: 30/9/202111:36 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، أنها ألقت القبض على عجوز هاربة متهمة بتقديم المساعدة على القتل في معسكر اعتقال نازي إبان الحرب العالمية الثانية.

وقالت متحدثة باسم المحكمة الواقعة في مدينة إتسهوه إن الشرطة أحضرت المتهمة (96 عاما) إلى قاعة المحكمة بعد محاولة الهروب الفاشل.

وكانت المحكمة أصدرت في وقت سابق أمر اعتقال بحق العجوز على خلفية اتهامها بتقديم المساعدة على القتل في معسكر اعتقال نازي إبان الحرب العالمية الثانية، وذلك بحسب تصريحات لرئيس المحكمة القاضي دومينيك جروس.

واتُهمت إيرمجارد فرتشنر بالمشاركة وتقديم المساعدة للمسؤولين عن القتل الممنهج للمعتلقين عندما كانت تعمل بعمر 18 عاما كاتبة في معسكر شتوتهوف ببولندا في الفترة ما بين يونيو/حزيران 1943 وأبريل/ نيسان 1945.

وكانت المتحدثة باسم المحكمة فريدريكا ميلهوفر قد قالت في وقت سابق إن المتهمة غادرت منزلها ببلدة كفيكبورن في مقاطعة بينبرج، بشمال ألمانيا، في الصباح إلى وجهة غير معروفة.

وأضافت أنها “استقلت سيارة أجرة (تاكسي)”، وكانت وجهتها محطة أنفاق في منطقة نوردرشتيت في مدينة  هامبورج.

وأكدت ميلهوفر في وقت لاحق القبض عليها وأن طبيبا يعكف في الوقت الراهن على تحديد ما إذا ما كانت حالتها الصحية تسمح بسجنها.

وقالت إن موعد الجلسة التالية تحدد في 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبحسب بيانات الهيئة المركزية المعنية بالتحقيق في الجرائم النازية في لودفيجسبورج، لقى نحو 65 ألف شخص حتفهم في معسكر اعتقال شتوتهوف ومعسكراته الفرعية وكذلك فيما يسمى بمسيرات الموت في نهاية الحرب.

وكانت لجنة “أوشفيتز” الدولية أعربت عن استيائها من هروب المتهمة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للجنة كريستوف هويبنر “يُظهر ذلك ازدراء لا يُصدق لسيادة القانون وكذلك للناجين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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