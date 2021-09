استطلاع: ثلثا مسلمي الولايات المتحدة تعرضوا لحوادث “إسلاموفوبيا”

أظهر استطلاع للرأي أن 2 من أصل 3 مسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضا لحوادث مرتبطة بالإسلاموفوبيا مرة واحدة على الأقل في حياتهما.

الاستطلاع أجراه معهد (Othering & Belonging) التابع لجامعة كاليفورنيا بيركلي، ونشرت نتائجه أمس الأربعاء.

ووفق النتائج فإن 67.5% من المسلمين الذين شملهم الاستطلاع تعرضوا لحوادث مرتبطة بالإسلاموفوبيا مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 76.7% من النساء المسلمات، و58.6% من الرجال المسلمين تعرضوا لسلوك معادٍ للإسلام.

Disturbingly, almost two-thirds responded that they had either personally experienced or know someone who had been affected by federal and/or state policies targeting Muslims. pic.twitter.com/qEKdrwlJJV

— Othering & Belonging Institute (@oandbinstitute) September 29, 2021