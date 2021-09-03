وصول ثالث طائرة قطرية إلى مطار كابل (فيديو)

صرح مبعوث وزير الخارجية القطري بأن هناك ثلاثة محاور تتعلق بتشغيل مطار كابل مؤكدا أن الفنيين القطريين بذلوا جهودا كبيرة خلال 48 ساعة الماضية وما زالوا يواصلون جهودهم حتى الآن.

وبحسب مبعوث وزير الخارجية فإن أولى تلك المحاور وأهمها يتعلق بسلامة وأمن حركة الملاحة الجوية، وثانيا فتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات للمطارات الأفغانية حيث توقع خلال الـ24 أو 48 ساعة القادمة على الأكثر وصول الطائرات المحملة بالمساعدات إلى مطار كابل والمطارات الأخرى أيضا.

أما المحور الثالث فهو يتعلق بضمان حرية التنقل وسفر الأجانب والأفغان الذين لديهم الوثائق اللازمة للسفر، بحسب المبعوث القطري.

وأكد أن الجهود القطرية لا تزال مستمرة ولا شك أن هناك تحديات لوجسيتة وفنية عملت الكوادر القطرية على إصلاحها ولا يزال العمل مستمرا.

أما فيما يتعلق بالمسار السياسي فقال إن قطر تتحدث مع حركة طالبان في المسائل السياسية والانتقال السلمي للسلطة والتسوية السياسية على وجه الخصوص بما يحقق السلام والاستقرار في أفغانستان.

وأضاف “الكثير من زعماء العالم يتواصلون مع القيادة القطرية ونرى الكثير من السفارات الأجنبية قد انتقلت من كابل للدوحة ولا شك أن هناك حراك سياسي ودبلوماسي مستمر وهناك نقل لبعض الأفكار للسياسيين في طالبان ونتمنى أن تكلل هذه المهمة بالنجاح”.

وكان قد أفاد مراسل الجزيرة في العاصمة الأفغانية بوصول طائرة قطرية ثانية أمس الخميس تحمل خبراء فنيين إلى مطار كابل لبحث إعادة تشغيله، بينما وصلت الطائرة القطرية الأولى الأربعاء للغرض نفسه.