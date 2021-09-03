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فتوى رتق “غشاء البكارة” تثير جدلا في مصر (فيديو)

مفتي الديار المصرية شوقي علاّم (رويترز)
مفتي الديار المصرية شوقي علاّم (رويترز)
3/9/2021-|آخر تحديث: 3/9/202111:22 PM (مكة المكرمة)

أثارت فتوى لدار الإفتاء المصرية حول جواز رتق “غشاء البكارة” جدلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد للفتوى ومعارض لها.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أحمد ممدوح، إن لدار الإفتاء رأيا وبحثا قديما حول رتق غشاء البكارة، وهو جواز ترقيع غشاء البكارة للفتيات اللاتي تم اغتصابهن أو التغرير بهن، قائلًا إنه في هذه الحالة جائز وليس فيه تغرير بأحد.

وأضاف “الستر مطلوب وإشاعة الفاحشة في المجتمع مرفوض، والإصرار على إذلال العاصي بمعصيته سد لأبواب الرحمة أمام الناس، وتأييس لهم من رحمة الله، وتشجيع لهم على ممارسة الرذيلة”، موضحا “طالما لدي باب مفتوح أقلل به عثرة العاصي وآخذ بيديه فلا بأس في ذلك”.

وأكمل “هناك بعض الحالات حرام فيها شرعا رتق غشاء البكارة”.

وتباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، حيث رآها البعض خطوة لتصحيح الأمور فيما رفض البعض الأمر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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