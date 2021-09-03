فتوى رتق “غشاء البكارة” تثير جدلا في مصر (فيديو)

أثارت فتوى لدار الإفتاء المصرية حول جواز رتق “غشاء البكارة” جدلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد للفتوى ومعارض لها.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أحمد ممدوح، إن لدار الإفتاء رأيا وبحثا قديما حول رتق غشاء البكارة، وهو جواز ترقيع غشاء البكارة للفتيات اللاتي تم اغتصابهن أو التغرير بهن، قائلًا إنه في هذه الحالة جائز وليس فيه تغرير بأحد.

وأضاف “الستر مطلوب وإشاعة الفاحشة في المجتمع مرفوض، والإصرار على إذلال العاصي بمعصيته سد لأبواب الرحمة أمام الناس، وتأييس لهم من رحمة الله، وتشجيع لهم على ممارسة الرذيلة”، موضحا “طالما لدي باب مفتوح أقلل به عثرة العاصي وآخذ بيديه فلا بأس في ذلك”.

وأكمل “هناك بعض الحالات حرام فيها شرعا رتق غشاء البكارة”.

وتباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، حيث رآها البعض خطوة لتصحيح الأمور فيما رفض البعض الأمر.

هذه الفتوى تستوجب رفع دعوى ضد دار الافتاء لان عمليات ترقيع غشاء البكارة هي عمليات غير قانونية و غير أخلاقية و كم تناولتها الدراما المصرية بالذم و هذا من العجب ان تكون الدراما المصرية أحرص على أخلاق الناس من دار الافتاء المصرية — Amro AlHaddad (@amrohadaad) September 1, 2021

كل الرجالة اللي بيهاجموا الفتوي بتاعة جواز ترقيع غشاء البكارة مش بيعملوا كده حرصا علي الدين مثلا ولكن الخوف من غش البضاعة اللي هيشتروها وكان اخر امل ليهم تخويف الستات بالدين #دار_الافتاء — adam (@ADAMM_1971) September 1, 2021

امبارح صدرت فتوى من دار الإفتاء بتقول أن عمليات ترقيع غشـاء البكـارة حلال في بعض الحالات اللي بتتضمن أن البنـت تم اغتصـابها أو اتضحك عليها. وده علميًا مش صح لأن الغشـاء مش دليل على العذريـة،

الدليل الوحيد على عذريـة السـت أو الراجـل هي كلمتهم. pic.twitter.com/mQAfUfMaoq — Speak Up (@SpeakUp_00) September 2, 2021

نقول تاني، غشاء البكارة مش دليل علي العذرية و مالوش أي علاقة بيها. هو لحماية المهبل عند الاطفال و بيتلاشي عند بنات كثير، في منه كذا نوع : سميك ، رقيق، مطاطي، مالوش فتحة وغيره . غير كده في بنات ككثير مش بتتولد بيه و في بيقع من رياضات او وقعات و في مش بينزل دم خالص او مش اول مرة . https://t.co/DlvXXseP06 — Estiklal 𓂀 (@aesthetichania) September 3, 2021

انتشار المعلومات المغلوطة حول غشاء البكارة والخلط بينه وبين العذرية يخلق حالة من القلق الدائم عند النساء. فهن يتعرضن للعنف النفسي والجسدي يومياً بسبب تلك الأفكار المغلوطة، ما يؤثر ليس فقط على صحتهن الجنسية ولكن على سلامتهن الشخصية أيضاً. #الحب_ثقافة #معلومة #صحة #جسد_المرأة pic.twitter.com/LZTsc7K2Jh — الحب ثقافة (@LoveMattersAR) September 1, 2021

الشيخ عصام تليمة ود.حاتم عبدالعظيم يختلفان حول إجازة دار الإفتاء لـ .ترقيع غشاء البكارة#الإسلام_والحياة@essamt74 pic.twitter.com/7dXEGTQwk4 — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) September 2, 2021

عودة للفتاوى الشاذة من جديد ولإثارة الجدل.. #دار_الإفتاء المصرية تفتي بجواز إجراء عمليات ترقيع "غشاء البكارة" للفتيات اللواتي تم اغتصابهن أو التغرير بهن، إذا كانت من باب مساعدتهن على التوبة وبدء صفحة جديدة في حياتهن. #شيوخ_العسكر#انقلاب_30يونيو pic.twitter.com/6ar8Hjm0Jv — د.وصفي عاشور أبو زيد (@dr_wasfy) September 1, 2021

حتى مع موافقة دار الإفتاء على إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة في حالات معينة ، كالاغتصاب مثلا. يجب إثبات تلك الحالات أولا، وليكن بعمل محضر رسمي، حتى يتم إجراء العملية. — الشربيني عاشور (@el_ashour1) September 1, 2021

مفيش اي حاجة في " الشرع " اللي بتؤمن بيه دار الإفتاء بدون اي تفكير بتقول ان غشاء البكارة له لازمة او مسؤول عن تحديد شرف حد

دار الإفتاء بدل ما تستغل الفرصة و توضح ان غشاء البكارة ملوش لازمة قررت تخلي الترقيع مطلوب و مشروع ولا يعتبر تغريرا https://t.co/3U97o1Ay1Y — حسام قناوى (@hossamqenawy3) August 31, 2021