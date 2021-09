ظن أنها فريسة.. انفجار طائرة بدون طيار بين فكي تمساح (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل تسجيلا مصورا يظهر اللحظة التي التهم فيها تمساح جائع طائرة بدون طيار في منطقة إيفرجليدز بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويظهر في التسجيل الطائرة وهي تحلق فوق الماء بينما يحاول مشغلها الحصول على لقطات عن قرب للتمساح.

وفي الوقت الذي كانت فيه الطائرة تحلق فوق رأس التمساح داخل أحد المسطحات المائية الضحلة، انتهز الأخير الفرصة ليطبق فكيه عليها، بعدما ظن أنها فريسة.

ومضغ التمساح الدرون وحطمها حتى انفجرت داخل فمه، ليتصاعد الدخان من بين فكيه.

وكان واضحا الذهول على المجموعة التي صرخ أحدهم بصوت مرتفع “يا إلهي، إنه يأكلها!” فيما قالت امرأة “يجب أن نخرج من هنا”.

