صبي يتميز في حياكة ملابس النساء ويصبح أصغر خياط في غزة (فيديو)

منذ سنوات، اعتاد الصبي الفلسطيني أحمد عباس أن يشاهد والده وهو يخيط الملابس في ورشته الصغيرة بقطاع غزة قبل أن يمسك ذات يوم بمقص ويقص أول خط له في قطعة قماش.

ومنذ ذلك اليوم، عُدّ أحمد (13 عاما) أصغر خياط في غزة وتأسست له قاعدة زبائن خاصة مستقلة عن والده.

وعن ذلك قال أحمد عباس لرويترز “كنت ألهو وأخيط أشياء بسيطة على ماكينة الخياطة وعندما رآني والدي مستمتع علمني المهنة، ويوما بعد يوم تمكنت من الخياطة وأصبحت أخيط باحتراف. أخيط، أكوي، أفصل، أفعل كل شيء يخص الخياطة. أبي يعتمد علي، حتى أصبح يغادر المحل ويتركني لوحدي”.

وقالت آمنة نصار، وهي من زبائن أحمد، إنها كانت معتادة على أن والده محمد عباس (أبو أحمد) هو من يخيط لها ملابسها، لكنها أصبحت الآن تعتمد على أحمد في هذه المهمة.

وأضافت “كنت دائما آتي لأبو أحمد، وفي إحدى المرات وجدت أحمد، وأعجبني عمله، فارتحت له، يأخذ المقاسات لي، وأنا بنفس الوقت لا أخجل منه لأنه صغير وبعمر أولادي”.

وقال أحمد عباس “النساء يأتين للمحل لأنهم يشعرن بالراحة معي، فأنا طفل صغير وأخيط لهن، فهم لا يخجلن، ويشعرن بسعادة بالعمل معي. وأنا أحب أن أصبح مصمم أزياء عندما أكبر”.

وما زال أحمد -الذي يقول إنه تعلم هذه المهنة وعمره 10 أعوام- مواظبا على الدراسة ولا يذهب إلى الورشة إلا بعد أن يعود من المدرسة وينتهي من واجباته.

وأضاف الفتى “أنا أقسم وقتي بين الدراسة وبين الخياطة، فعندما أغادر مدرستي أحل واجباتي، وأدرس، ثم آتي للمحل لأعمل”.