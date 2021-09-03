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شرطة نيوزيلندا تقتل مسلحا طعن ستة أشخاص في مركز للتسوق (فيديو)

3/9/2021

أعلنت الشرطة النيوزيلندية اليوم الجمعة أنها قتلت بالرصاص رجلا طعن وأصاب خمسة أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.

وقالت الشرطة النويزيلاندية في بيان” تستطيع الشرطة أن تؤكد أن رجلا دخل مركزا للتسوق في ضاحية نيو لين (بمدينة أوكلاند) وأصاب عدة أشخاص”.

وأوضحت أنها حددت مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلا في المكان، وقال رئيس الشرطة إن السلطات واثقة أن المهاجم تحرك بمفرده نافيا أن يكون هناك خطر على المواطنين.

“هجوم إرهابي”

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الهجوم بأنه “عمل إرهابي نفذه شخص يحمل الجنسية السريلانكية وقالت إن الشرطة أردته قتيلا بعد 60 ثانية فقط من بدء الهجوم”.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا إن “إرهابيا” طعن ستة أشخاص في سوبرماركت في أوكلاند اليوم الجمعة قبل أن ترديه الشرطة بالرصاص في هجوم مستوحى من “تنظيم الدولة”.

وقالت أرديرن إن المهاجم مواطن سريلانكي وصل إلى نيوزيلندا في 2011 وكان مدرجا على “قائمة إرهاب” دخل مركز تسوق في أوكلاند وانتشل سكينا معروضا وقام بطعن أشخاص به.

وذكرت أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح، ثلاثة منهم حالتهم حرجة، قبل أن تفتح الشرطة التي كانت تراقبه النار عليه خلال ستين ثانية من بدء الهجوم.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا “ما حصل اليوم لا يوصف، كان عمل كراهية” مشيرة إلى أن الهجوم لا يمثل أي دين ولا أي مجموعة.

وذكرت أنه لا يمكنها كشف المزيد من التفاصيل حول المهاجم الذي كان تحت المراقبة منذ 2016، بسبب حكم قضائي يحظر كشف معلومات محددة عنه.

وشهدت نيوزيلندا أعنف هجوم إرهابي في مارس/ آذار عام 2019 حين هاجم مسلح من أتباع نظرية تفوق العرق الأبيض مسجدين في كرايست تشيرش ما أسفر عن مقتل 51 مسلما وإصابة 40 بجروح بالغة.

المصدر : وكالات

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