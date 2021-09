شرطة نيوزيلندا تقتل مسلحا طعن ستة أشخاص في مركز للتسوق (فيديو)

أعلنت الشرطة النيوزيلندية اليوم الجمعة أنها قتلت بالرصاص رجلا طعن وأصاب خمسة أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.

وقالت الشرطة النويزيلاندية في بيان” تستطيع الشرطة أن تؤكد أن رجلا دخل مركزا للتسوق في ضاحية نيو لين (بمدينة أوكلاند) وأصاب عدة أشخاص”.

وأوضحت أنها حددت مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلا في المكان، وقال رئيس الشرطة إن السلطات واثقة أن المهاجم تحرك بمفرده نافيا أن يكون هناك خطر على المواطنين.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الهجوم بأنه “عمل إرهابي نفذه شخص يحمل الجنسية السريلانكية وقالت إن الشرطة أردته قتيلا بعد 60 ثانية فقط من بدء الهجوم”.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا إن “إرهابيا” طعن ستة أشخاص في سوبرماركت في أوكلاند اليوم الجمعة قبل أن ترديه الشرطة بالرصاص في هجوم مستوحى من “تنظيم الدولة”.

وقالت أرديرن إن المهاجم مواطن سريلانكي وصل إلى نيوزيلندا في 2011 وكان مدرجا على “قائمة إرهاب” دخل مركز تسوق في أوكلاند وانتشل سكينا معروضا وقام بطعن أشخاص به.

#Auckland, #NewZealand, an unidentified man with a knife attacked visitors to a supermarket and was shot dead. 6 people were injured. The Prime Minister of New Zealand called the attack a terrorist attack. pic.twitter.com/jBpcOPRC9F

