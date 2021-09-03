دول رصدت متحور كورونا الجديد “مو” المثير للاهتمام.. تعرف عليها

أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن رصد متحور فيروس كورونا الجديد (مو) في الأراضي الفرنسية، لكن بنسبة “ضئيلة للغاية”.

وقالت الوكالة الفرنسية في مؤتمر صحفي على لسان سيبيل برنارد، من قسم الأمراض المعدية، إن المتحور الجديد “موجود بنسبة ضئيلة جدا”، وهو ما لا ينفي إمكانية انتشاره خلال الأشهر المقبلة كما حدث مع المتحورات السابقة لفيروس كورونا.

وكشف رسميا عن ظهور المتحور (مو)، نهاية أغسطس/ آب الماضي، عندما شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة إجراء دراسات إضافية لتعقب هذا المتحور الجديد، وفهم خصائصه بشكل أفضل باعتباره متغيرا “مثير للاهتمام”.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يحتوي هذا المتحور على طفرات يمكن أن تشير إلى خطر “مقاومة اللقاحات”.

ورصد المتحور (مو) للمرة الأولى في كولومبيا، على ساحل المحيط الأطلسي، في يناير/كانون الثاني الماضي.

متحور (مو) يصل إلى 39 دولة

صنفت منظمة الصحة العالمية رسميًا (مو) على أنه متغير “مثير للاهتمام” في 30 أغسطس الماضي، وفقًا لما ورد في نشرة الوباء الأسبوعية، والتي نشرت الثلاثاء.

وأوضحت المنظمة أن (مو) متغير “يحمل طفرات عدة تشير إلى الخصائص المحتملة للهروب المناعي” (مقاومة اللقاحات).

وحسب نشرة الصحة العالمية الصادرة الثلاثاء، تم رصد (مو) في 39 دولة، غالبيتها في أمريكا الجنوبية وأوربا.

وكشفت الصحة العالمية عن هذه القائمة قبل أن تعلن فرنسا رسميا عن وجوده “بنسبة ضئيلة” على أراضيها.

وتابعت في نشرتها “تم تسجيل أكثر من 4500 تسلسل (إصابة بمتحور مو) في 39 دولة حتى 29 أغسطس الماضي”.

وأوضحت أن غالبية هذه الإصابات كانت في 49 ولاية أمريكية بمجموع إصابات بلغ ألفين و65، وكولومبيا (852 إصابة)، والمكسيك (357 إصابة)، وإسبانيا (إصابة473).

كما شددت الصحة العالمية على أن هذا المتحور “يتسع انتشاره” حاليا في كولومبيا والإكوادور.

صورة رقمية في شكل مثلث لمتحورة دلتا (غيتي)

بدورها، أعلنت وزارة الصحة البريطانية في بيان على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، عن رصد 48 حالة إصابة بمتحور (مو) في البلاد.

ووفق آخر تحديثات على مواقع تتبع انتشار جائحة كورونا، ظهر متحور (مو) أيضا في جزر تركس وكايكوس، وكوستاريكا، وأروبا، وفنزويلا، وجزر كايمان، وبونير وسانت يوستاتيوس وسابا، وكوراساو، وبورتوريكو، وتشيلي، وليختنشتاين، وجمهورية الدومينيكان.

كما تم تسجيل حالات في البيرو، والبرتغال، وهولندا، وإيطاليا، وسانت مارتن، وجبل طارق، ورومانيا، وكندا، وبلجيكا، وهونغ كونغ، وسويسرا، وسلوفاكيا، وبولندا، والبرازيل، وفنلندا، وأيرلندا، والدنمارك، وألمانيا، والسويد، وتركيا، واليابان.

المتحورات المثيرة للاهتمام

وانضم (مو) إلى قائمة المتحورات “المثيرة للاهتمام وليس القلق” والتي يتوقع أو يعرف أنها تؤثر “على خصائص الفيروس بما في ذلك قابلية الانتقال أو الهروب” أي مقاومة اللقاحات.

وتشمل قائمة تلك المتحورات التي تراقبها منظمة الصحة العالمية كل من متحور إيتا، ولوتا، وكابا، ولامبادا.

أما المتحورات المثيرة للقلق فهي ذات القابلية العالية للانتشار، وحددت حتى الآن في ألفا (ظهر لأول مرة في بريطانيا) وبيتا (ظهر في جنوب إفريقيا) وغاما (رصد لأول مرة في البرازيل)، ودلتا (ظهر في الهند).