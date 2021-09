حظر الإجهاض في تكساس وبايدن يتعهد بالدفاع

تظاهر محتجون في مدينة هيوستن الأمريكية على قانون جديد دخل حيز التنفيذ، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، يحظر الإجهاض في ولاية تكساس الأمريكية.

ويجرم القانون الجديد الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل ولا يتضمن أي استثناءات للاغتصاب أو سفاح القربى.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن القانون في تغريدة له متعهدا بالدفاع عن “الحق في الإجهاض”، وقال إن “هذا القانون المتطرف في تكساس ينتهك بشكل صارخ الحق الدستوري الذي أقرّ سابقا”.

Texas law SB8 will significantly impair people’s access to the health care they need—particularly for communities of color and individuals with low incomes.

We are deeply committed to the constitutional right established in Roe v. Wade and will protect and defend that right.

— Joe Biden (@JoeBiden) September 1, 2021