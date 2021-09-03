البث الحي
الأخبار

إنقاذ زوجين وطفلهما في الفلبين بعد دفنهم أحياء (فيديو)

لا يُعرف كم من الوقت حوصرت الأسرة قبل أن يتم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى (مواقع التواصل)
لا يُعرف كم من الوقت حوصرت الأسرة قبل أن يتم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى (مواقع التواصل)
3/9/2021

استطاعت عائلة فلبينية مكونة من 3 أفراد النجاة بعد أن دفنوا أحياء بسبب انهيار أرضي، في لحظة درامية عصيبة.

وكان زوجان وابنهما البالغ من العمر 5 أعوام، يحملان أحجارا من النوع الجيري في موقع محجر في مقاطعة بوهول في الفلبين في 30 أغسطس/آب الماضي عندما وقعت الكارثة.

وقالت السلطات المحلية إن هطول الأمطار مؤخرا في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع جعل التربة رخوة مما تسبب في انهيار أرضي.

وتمكن الأب فرانكو توريموشا (46 عامًا) من لف الصبي بين ذراعيه بينما حوصرت زوجته إليزابيث كواجو (31 عامًا) والتي كانت على بعد خطوتين منهم.

وصرخت الأسرة طلبا للمساعدة بينما اتصل عمال آخرون في الموقع بالشرطة المحلية.

وأظهر اللقطات الشرطة وسكان محليين آخرين يعملون معًا لإخراج العائلة من تحت الأنقاض.

ولا يُعرف كم من الوقت حوصرت الأسرة قبل أن يتم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى.

وقال رئيس الشرطة إن الأسرة تعمل في المحجر وتبيع الحجارة لمالك الأرض، موضحا لصحيفة محلية “هكذا يكسبون المال”.

وقال إنهم “يحصلون على الإذن بحفر الصخور، ثم يبيعونها لمالك الأرض حتى يتمكنوا من شراء الطعام”.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف بريطانية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

تونس.. اتحاد الشغل يدعو إلى استفتاء لتعديل النظام السياسي

الرئيس التونسي قيس سعيّد (يمين) ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (مواقع التواصل)

مع الحكيم.. وصفات غذائية تساعد الأطفال على التركيز والحفظ (فيديو)

سنوات الطفولة الأولى مهمة جدا لنمو الدماغ (بيكسابي)

احتجاجا على انقطاع الوقود.. عشرات اللبنانيين يصلون الجمعة بمحطة محروقات (فيديو)

عشرات اللبنانيين يصلون الجمعة بمحطة محروقات (أسوشيتد برس)

صبي يتميز في حياكة ملابس النساء ويصبح أصغر خياط في غزة (فيديو)

اعتُبر أحمد أصغر خياط في غزة وتأسست له قاعدة زبائن خاصة (رويترز)
الأكثر قراءة

من لبنان إلى مصر.. حملة “تزوجني بدون مهر” تشعل منصات التواصل العربية

الحملة قوبلت بصدى عربي واسع (مواقع التواصل)

طالبان تتقدم داخل بانشير.. ومصادر من الحركة لرويترز: أصبحنا نسيطر على جميع أنحاء أفغانستان (فيديو)

طالبان: هزم مثيرو المتاعب وبانشير تحت سيطرتنا حاليا (رويترز)

تعرف على الشخصيات الرئيسية في حكومة طالبان الجديدة

قياديون من حركة طالبان في القصر الرئاسي الأفغاني (الجزيرة)

ظن أنها فريسة.. انفجار طائرة بدون طيار بين فكي تمساح (فيديو)

مضغ التمساح الدرون وحطمها حتى انفجرت داخل فمه (مواقع التواصل)