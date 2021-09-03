إنقاذ زوجين وطفلهما في الفلبين بعد دفنهم أحياء (فيديو)

استطاعت عائلة فلبينية مكونة من 3 أفراد النجاة بعد أن دفنوا أحياء بسبب انهيار أرضي، في لحظة درامية عصيبة.

وكان زوجان وابنهما البالغ من العمر 5 أعوام، يحملان أحجارا من النوع الجيري في موقع محجر في مقاطعة بوهول في الفلبين في 30 أغسطس/آب الماضي عندما وقعت الكارثة.

وقالت السلطات المحلية إن هطول الأمطار مؤخرا في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع جعل التربة رخوة مما تسبب في انهيار أرضي.

وتمكن الأب فرانكو توريموشا (46 عامًا) من لف الصبي بين ذراعيه بينما حوصرت زوجته إليزابيث كواجو (31 عامًا) والتي كانت على بعد خطوتين منهم.

وصرخت الأسرة طلبا للمساعدة بينما اتصل عمال آخرون في الموقع بالشرطة المحلية.

وأظهر اللقطات الشرطة وسكان محليين آخرين يعملون معًا لإخراج العائلة من تحت الأنقاض.

دُفِنوا أحياء تحت الرمال وهم يصرخون طلبًا للمساعدة pic.twitter.com/ig8rYVkW7S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 3, 2021

ولا يُعرف كم من الوقت حوصرت الأسرة قبل أن يتم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى.

وقال رئيس الشرطة إن الأسرة تعمل في المحجر وتبيع الحجارة لمالك الأرض، موضحا لصحيفة محلية “هكذا يكسبون المال”.

وقال إنهم “يحصلون على الإذن بحفر الصخور، ثم يبيعونها لمالك الأرض حتى يتمكنوا من شراء الطعام”.