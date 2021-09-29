مشادة كلامية بين الأسير زكريا الزبيدي وسجان إسرائيلي خلال المحاكمة عبر تطبيق زوم (فيديو)

تداول نشطاء ومنصات فلسطينية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق مشادة كلامية بين الأسير المعاد اعتقاله زكريا زبيدي وسجان إسرائيلي خلال جلسة المحاكمة عبر تطبيق زووم.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر فيسبوك المواجهة التي حدثت، دون أن توضح سببها.

وأوضحت مصادر محلية أن الاحتلال أخرج الصحفيين من قاعة المحكمة في الناصرة بعد اندلاع المشادة الكلامية بين الأسير والسجان.

وكانت محكمة صلح الناصرة قررت خلال جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، تمديد احتجاز الأسرى الستة المعاد اعتقالهم بعد عملية نفق الحرية و5 أسرى آخرين لخمسة أيام، وذلك بذريعة استكمال التحقيق معهم وتقديم لوائح الاتهام لنيابة الاحتلال.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري، تمكن 6 أسرى من الهروب خارج سجن جلبوع، ثم أُعيد اعتقال أربعة منهم يومي 10 و11 من الشهر نفسه، واعتُقل آخر أسيرين، الأحد الماضي.

وينتمي 5 من الأسرى إلى حركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب زكريا الزبيدي القيادي السابق في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.

مشادة كلامية بين الأسير #زكريا_الزبيدي والسجان "الاسرائيلي" في معتقل الجلمة خلال عرضه، عبر تطبيق زوم، على ما يسمى بمحكمة الصُلح بالناصرة، واخراج الإعلام فورا من القاعة pic.twitter.com/rDbKY5M2zB — Waleed Yaseen – Abo Mohamed (@WaleedYaseenAb1) September 29, 2021