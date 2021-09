مستوطنون إسرائيليون يغنون ويرقصون في حرم المسجد الإبراهيمي بالخليل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع مصور يظهر قيام مستوطنين إسرائيليين بالغناء والرقص في حرم المسجد الإبراهيمي بالقدس المحتلة.

وحدثت الواقعة، فجر اليوم، حيث أدى المستوطنون طقوسا تلمودية في باحة المسجد.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان نشرته على (فيسبوك) ما قام به المستوطنون.

The sons of Khazar are dancing around the Ibrahimi mosque burial site of Ibrahim(pbuh) patriach of the Arabs.

These European Jews who have no connection to our father Ibrahim(pbuh) are testing the limits of the Arabs. https://t.co/Tg7OeAIWJb

— Asars 🇵🇸 (@Amas2229) September 29, 2021