مستوطنون إسرائيليون يغنون ويرقصون في حرم المسجد الإبراهيمي بالخليل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع مصور يظهر قيام مستوطنين إسرائيليين بالغناء والرقص في حرم المسجد الإبراهيمي بالقدس المحتلة.

وحدثت الواقعة، فجر اليوم، حيث أدى المستوطنون طقوسا تلمودية في باحة المسجد.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان نشرته على (فيسبوك) ما قام به المستوطنون.

The sons of Khazar are dancing around the Ibrahimi mosque burial site of Ibrahim(pbuh) patriach of the Arabs. These European Jews who have no connection to our father Ibrahim(pbuh) are testing the limits of the Arabs. https://t.co/Tg7OeAIWJb — Asars 🇵🇸 (@Amas2229) September 29, 2021

وقالت إن الجماعات المتطرفة “وظفت الأعياد اليهودية لاستباحة المسجد من خلال اقتحامات كثيفة، مرتدين ملابس دينية، في محاولة لأداء الصلاة التلمودية، والانبطاح على الأرض، متعمدين استفزاز مشاعر المسلمين”.

وأضافت أن هذه الانتهاكات “تزامنت مع دعوات لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وهو ما ينذر بمخاطر شديدة، وعواقب وخيمة”.

كما أشارت الوزارة إلى أن عضو الكنيست الإسرائيلي السابق المتطرف، موشيه فيجلن، اقتحم المسجد الأقصى وأدى صلواته فيه برفقة مستوطنين آخرين.

وحصد المقطع المصور ردود فعل حادة وغاضبة من الجانب العربي والداعم للقضية الفلسطينية.

وغرد رامي عبده، مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قائلا “​​فجر هذا اليوم وبدعم قوات الاحتلال، قطعان المستعمرين يقتحمون المسجد الإبراهيمي في خليل الرحمن ويؤدون الصلوات التلمودية”.

فجر هذا اليوم وبدعم قوات الاحتلال.. قطعان المستعمرين يقتحمون المسجد الإبراهيمي في خليل الرحمن ويؤدون الصلوات التلمودية! pic.twitter.com/jIMhgMBBGb — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) September 29, 2021

كما استنكر معالي الربراري ممارسات المستوطنين موجها رسالة إلى المسلمين “هذه مساجدكم ومقدساتكم أيها المسلمون: الحرم الإبراهيمي الشريف..هكذا يعبث به الصهاينة”.

هذه مساجدكم ومقدساتكم أيها المسلمون : الحرم الإبراهيمي الشريف .. هكذا يعبث به الصهـ ـانية !! pic.twitter.com/w2SyFWMpwh — معالي الربراري (@Mrbrary) September 29, 2021

وغردت آلاء نواف “المسجد الإبراهيمي، في الصبح (الصباح) للمسلمين، وفي المساء للمستوطنين، هاد باختصار التقسيم الزماني اللي بدهم اليهود يطبقوه عالمسجد الأقصى”.

المسجد الابراهيمي، في الصبح للمسلمين، وفي المساء للمستوطنين، هاد بإختصار التقسيم الزماني اللي بدهم اليهود يطبقوه عالمسجد الأقصى ..💔 https://t.co/KeUTfzX4C0 — آلاء 𓂆 (@NawwafAlaa) September 29, 2021

وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، منع الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، إضافة لإغلاق بواباته ومنع المصلين من الوصول إليه.

يشار إلى أن المسجد الإبراهيمي وكذلك المسجد الأقصى يشهدان حملة اقتحامات كبيرة خلال الأسابيع الماضية، بحجة الأعياد اليهودية والاحتفالات، وسط تضييق وتشديد على الفلسطينيين.