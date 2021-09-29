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الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

مستوطنون إسرائيليون يغنون ويرقصون في حرم المسجد الإبراهيمي بالخليل (فيديو)

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية استفزازية في الأقصى (وفا)
مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية استفزازية في الأقصى (وفا)
29/9/2021

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع مصور يظهر قيام مستوطنين إسرائيليين بالغناء والرقص في حرم المسجد الإبراهيمي بالقدس المحتلة.

وحدثت الواقعة، فجر اليوم، حيث أدى المستوطنون طقوسا تلمودية في باحة المسجد.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان نشرته على (فيسبوك) ما قام به المستوطنون.

 

وقالت إن الجماعات المتطرفة “وظفت الأعياد اليهودية لاستباحة المسجد من خلال اقتحامات كثيفة، مرتدين ملابس دينية، في محاولة لأداء الصلاة التلمودية، والانبطاح على الأرض، متعمدين استفزاز مشاعر المسلمين”.

وأضافت أن هذه الانتهاكات “تزامنت مع دعوات لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وهو ما ينذر بمخاطر شديدة، وعواقب وخيمة”.

كما أشارت الوزارة إلى أن عضو الكنيست الإسرائيلي السابق المتطرف، موشيه فيجلن، اقتحم المسجد الأقصى وأدى صلواته فيه برفقة مستوطنين آخرين.

 

وحصد المقطع المصور ردود فعل حادة وغاضبة من الجانب العربي والداعم للقضية الفلسطينية.

وغرد رامي عبده، مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قائلا “​​فجر هذا اليوم وبدعم قوات الاحتلال، قطعان المستعمرين يقتحمون المسجد الإبراهيمي في خليل الرحمن ويؤدون الصلوات التلمودية”.

كما استنكر معالي الربراري ممارسات المستوطنين موجها رسالة إلى المسلمين “هذه مساجدكم ومقدساتكم أيها المسلمون: الحرم الإبراهيمي الشريف..هكذا يعبث به الصهاينة”.

وغردت آلاء نواف “المسجد الإبراهيمي، في الصبح (الصباح) للمسلمين، وفي المساء للمستوطنين، هاد باختصار التقسيم الزماني اللي بدهم اليهود يطبقوه عالمسجد الأقصى”.

وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، منع الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، إضافة لإغلاق بواباته ومنع المصلين من الوصول إليه.

يشار إلى أن المسجد الإبراهيمي وكذلك المسجد الأقصى يشهدان حملة اقتحامات كبيرة خلال الأسابيع الماضية، بحجة الأعياد اليهودية والاحتفالات، وسط تضييق وتشديد على الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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