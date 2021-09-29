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الأخبار|الإمارات

مسؤول إماراتي: إيران ليست مسؤولية إسرائيل وحدها

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وقعت الإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب
29/9/2021

حذر مسؤول إماراتي من العودة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015، واتهم المجتمع الدولي بالسماح لما أسماه “النظام المجرم” بالحفاظ على وجوده.

وقال (علي رشيد النعيمي) رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، في مقابلة مع صحيفة (غلوبس) الإسرائيلية إن “إيران تنتهك كل الوقت القانون الدولي وتنتهك سيادة جاراتها باستمرار”.

وتطرق المسؤول الإماراتي خلال مقابلته مع الصحيفة الإسرائيلية، إلى الاتفاق النووي مع القوى الكبرى واتهم المجتمع الدولي بأنه يتيح “للنظام المجرم” في إيران بالبقاء والحفاظ على وجوده بدلا من محاربته حتى النهاية.

وأشار النعيمي إلى أن الشأن الإيراني ليس مسؤولية إسرائيل فقط ولا الولايات المتحدة أو دول الخليج إنما المجتمع الدولي كله إذ أن هذا تهديد عالمي” بحسب ما قال.

وبخصوص الاتفاق النووي، اعتبر النعيمي أن الاتفاق أعطى الضوء الأخضر لإيران بأن تتصرف بحرية في المنطقة من “تخريب وتدخل بالشؤون الداخلية لدول أخرى”.

وقال النعيمي “انظروا إلى ما فعله النظام في إيران بلبنان والعراق واليمن والعالم يسمح لهم بفعل ذلك”.

وأضاف “لقد منحهم الاتفاق النووي الضوء الأخضر لفعل ما يريدون في المنطقة ومنحتهم إدارة باراك أوباما مليارات الدولارات دفعتهم إلى ارتكاب جرائمهم الدولية”.

وأضاف قائلا “الاتفاقية كما كانت في عام 2015 ستكون كارثة على المنطقة والعالم بأسره، وسيتم تعزيز إيران وتوافقها مع سياستها الإرهابية”.

وأوردت المقابلة أن النعيمي كان قد شارك قبل أسبوعين في المؤتمر السنوي ل”معهد السياسات ضد الإرهاب (ICT) في جامعة رايخمان بمدينة هرتسليا وسط إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر

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