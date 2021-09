كامالا هاريس تصغي بانتباه لطالبة اتهمت إسرائيل بارتكاب الإبادة العرقية (الفيديو)

أصغت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن باهتمام لطالبة قالت إن إسرائيل ترتكب إبادة عرقية مستنكرة الدعم الأمريكي لها.

وأخذت هاريس تومئ برأسها وهي تستمع للطالبة أمس الثلاثاء خلال زيارة إلى جامعة جورج ميسن في ولاية فيرجينيا في إطار احتفالات اليوم الوطني لتسجيل الناخبين.

وعلقت نائبة الرئيس الأمريكي بالقول إنه “لا ينبغي قمع الحقيقة”.

ونقل موقع قناة فوكس نيوز الأمريكية تساؤل الطالبة الجامعية عن الأموال التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل وقالت إنها شاهدت الصيف الماضي احتجاجات ومظاهرات “بأعداد فلكية” حول القضية الفلسطينية.

وتابعت قائلة إنه “قبل أيام قليلة فقط خصصت الولايات المتحدة أموالا لمواصلة دعم إسرائيل وهو أمر آلمني لأنها تستخدمها في الإبادة العرقية وتهجير الناس وهو نفس ما حدث في أمريكا في وقت سابق” قبل أن تشدد “وأنا متأكدة من أنك تدركين هذا”.

WATCH: Kamala Harris nods as student accuses Israel of "ethnic genocide": “your truth cannot be suppressed" pic.twitter.com/FcqCyT7Uo8

— RNC Research (@RNCResearch) September 28, 2021