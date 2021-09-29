كامالا هاريس تصغي بانتباه لطالبة اتهمت إسرائيل بارتكاب الإبادة العرقية (الفيديو)

أصغت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن باهتمام لطالبة قالت إن إسرائيل ترتكب إبادة عرقية مستنكرة الدعم الأمريكي لها.

وأخذت هاريس تومئ برأسها وهي تستمع للطالبة أمس الثلاثاء خلال زيارة إلى جامعة جورج ميسن في ولاية فيرجينيا في إطار احتفالات اليوم الوطني لتسجيل الناخبين.

وعلقت نائبة الرئيس الأمريكي بالقول إنه “لا ينبغي قمع الحقيقة”.

ونقل موقع قناة فوكس نيوز الأمريكية تساؤل الطالبة الجامعية عن الأموال التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل وقالت إنها شاهدت الصيف الماضي احتجاجات ومظاهرات “بأعداد فلكية” حول القضية الفلسطينية.

وتابعت قائلة إنه “قبل أيام قليلة فقط خصصت الولايات المتحدة أموالا لمواصلة دعم إسرائيل وهو أمر آلمني لأنها تستخدمها في الإبادة العرقية وتهجير الناس وهو نفس ما حدث في أمريكا في وقت سابق” قبل أن تشدد “وأنا متأكدة من أنك تدركين هذا”.

WATCH: Kamala Harris nods as student accuses Israel of "ethnic genocide": “your truth cannot be suppressed" pic.twitter.com/FcqCyT7Uo8 — RNC Research (@RNCResearch) September 28, 2021

واعتبرت الطالبة أن الأمريكيين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف السكن والرعاية الصحية أحق بهذه الأموال من “إرهاب إسرائيل”.

“الوحدة لا التوحيد”

وردت هاريس بأنها “سعيدة” بإثارة الطالبة لهذه المخاوف ومضت مؤكدة “إن رأيها يجب أن يُسمع بديمقراطية” وشددت موجهة كلماتها للطالبة على أنه “لا ينبغي قمع صوتك ومنظورك للأمور وتجربتك”.

وقالت هاريس إنه يجب سماع جميع الأصوات وأن هذه إحدى الأمور التي يجري النضال من أجلها في الديمقراطية معتبرة أن الأخيرة تكون في أضعف حالاتها عندما يُستبعد أي شخص من النقاش.

لفتت نائبة الرئيس إلى أن الوحدة (وحدة الوطن) لا تعني توحيد الآراء معتبرة أن الوحدة الحقيقية هي أن يكون لكل فرد صوت، ووصفت النقاش في بلادها حول السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط والسياسة الخارجية بـ”الصحي” مشددة على أنه لا ينبغي قمع أي صوت بشأن ذلك.

وكان هاريس في مايو/أيار الماضي قد أكدت في اتصال مع العاهل الأردني عبد الله الثاني التزام بلادها بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي استوديو تحليلي على فوكس نيوز الداعمة للرئيس السابق دونالد ترمب خصص مذيعو برنامج “المحققين الخمسة” جزءا من حلقة أمس الثلاثاء عن كامالا هاريس وقالوا إن شعبيتها والرئيس جو بايدن تراجعت كثيرا بسبب القرارات الأخيرة المتعلقة بأفغانستان.