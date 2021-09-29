Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

كامالا هاريس تصغي بانتباه لطالبة اتهمت إسرائيل بارتكاب الإبادة العرقية (الفيديو)

نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس (مواقع التواصل)
نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس (مواقع التواصل)
29/9/2021-|آخر تحديث: 29/9/202103:57 PM (مكة المكرمة)

أصغت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن باهتمام لطالبة قالت إن إسرائيل ترتكب إبادة عرقية مستنكرة الدعم الأمريكي لها.

وأخذت هاريس تومئ برأسها وهي تستمع للطالبة أمس الثلاثاء خلال زيارة إلى جامعة جورج ميسن في ولاية فيرجينيا في إطار احتفالات اليوم الوطني لتسجيل الناخبين.

وعلقت نائبة الرئيس الأمريكي بالقول إنه “لا ينبغي قمع الحقيقة”.

ونقل موقع قناة فوكس نيوز الأمريكية تساؤل الطالبة الجامعية عن الأموال التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل وقالت إنها شاهدت الصيف الماضي احتجاجات ومظاهرات “بأعداد فلكية” حول القضية الفلسطينية.

وتابعت قائلة إنه “قبل أيام قليلة فقط خصصت الولايات المتحدة أموالا لمواصلة دعم إسرائيل وهو أمر آلمني لأنها تستخدمها في الإبادة العرقية وتهجير الناس وهو نفس ما حدث في أمريكا في وقت سابق” قبل أن تشدد “وأنا متأكدة من أنك تدركين هذا”.

واعتبرت الطالبة أن الأمريكيين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف السكن والرعاية الصحية أحق بهذه الأموال  من “إرهاب إسرائيل”.

“الوحدة لا التوحيد”

وردت هاريس بأنها “سعيدة” بإثارة الطالبة لهذه المخاوف ومضت مؤكدة “إن رأيها يجب أن يُسمع بديمقراطية” وشددت موجهة كلماتها للطالبة على أنه “لا ينبغي قمع صوتك ومنظورك للأمور وتجربتك”.

وقالت هاريس إنه يجب سماع جميع الأصوات وأن هذه إحدى الأمور التي يجري النضال من أجلها في الديمقراطية معتبرة أن الأخيرة تكون في أضعف حالاتها عندما يُستبعد أي شخص من النقاش.

لفتت نائبة الرئيس إلى أن الوحدة (وحدة الوطن) لا تعني توحيد الآراء معتبرة أن الوحدة الحقيقية هي أن يكون لكل فرد صوت، ووصفت النقاش في بلادها حول السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط والسياسة الخارجية  بـ”الصحي” مشددة على أنه لا ينبغي قمع أي صوت بشأن ذلك.

وكان هاريس في مايو/أيار الماضي قد أكدت في اتصال مع العاهل الأردني عبد الله الثاني التزام بلادها بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي استوديو تحليلي على فوكس نيوز الداعمة للرئيس السابق دونالد ترمب خصص مذيعو برنامج “المحققين الخمسة” جزءا من حلقة أمس الثلاثاء عن كامالا هاريس وقالوا إن شعبيتها والرئيس جو بايدن تراجعت كثيرا بسبب القرارات الأخيرة المتعلقة بأفغانستان.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مسؤول إماراتي: إيران ليست مسؤولية إسرائيل وحدها

وقعت الإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب

أول رئيسة حكومة في تونس.. من هي نجلاء بودن التي استعان بها سعيّد؟

رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن (مواقع تونسية)

الجزائر تبدأ بإنتاج لقاح كورونا محليا بالشراكة مع الصين

رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن يحمل عينة من لقاح كورونا المنتج محليا (مواقع التواصل)

السودان: مواصلة بناء سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق “تهديد مباشر”

وزير الري السوداني ياسر عباس مع السفير الأسترالي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

أطباء يحذرون النساء من الأضرار الجانبية لفيتامين “د”

ينصح بعدم الإفراط في تناول المكملات الغذائية الغنية بفيتامين دال (غيتي - أرشيف)

السودان.. لجنة إزالة التمكين في قلب الأزمة السياسية بين شركاء الحكم

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتوسط أعضاء لجنة إزالة التمكين في يونيو/حزيران الماضي (الجزيرة/أرشيفية)

“الهند تقتل المسلمين”.. لقطات مروعة تفجر غضبا عارما واعتقال مصور داس مسلما (فيديو)

استمر الصحفي في ركل الرجل حتى بعد إصابته ووقوعه على الأرض (مواقع التواصل)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)