شجار وإطلاق نار.. مقتل 24 سجينا في معركة بالأسلحة النارية داخل سجن (فيديو)

قٌتل 24 سجينًا على الأقلّ وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح في مواجهات بالأسلحة النارية دارت بين سجناء داخل سجن في ولاية غواياس جنوب غرب الإكوادور.

وقال مسؤول في الشرطة المحليّة في تغريدة نشرتها حكومة الولاية الساحلية على حسابها الرسمي في تويتر إنّ المواجهات بين السجناء أوقعت “24 قتيلاً و42 جريحاً”.

وتشهد سجون الإكوادور منذ أشهر أعمال عنف متكرّرة بين عصابات متناحرة تتنازع للسيطرة على تهريب المخدرات، بحسب ما ذكرت السلطات.

Ecuador prison riots leave 24 dead and dozens injured as gangs fight for control https://t.co/HY7ujR1A0b — Post World (@PostWorld) September 29, 2021

وفي فبراير/شباط الماضي، أدّت أعمال شغب متزامنة في 4 سجون رئيسية بالبلاد إلى مقتل 79 شخصاً، بعضهم قُتل بقطع الرأس.

ووفقاً لديوان المظالم في الإكوادور، ارتكبت 103 جرائم قتل في سجون البلاد خلال 2020.

وأدّت أعمال العنف في سجون البلاد، بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب الماضيين، إلى مقتل 121 شخصاً وفقاً للجنة حقوق الإنسان في الدول الأمريكية.

Gang Clash at Ecuador Prison Kills 24 Inmates and Injures 48 https://t.co/cqSB8nTkdB — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) September 28, 2021

وتعاني سجون الإكوادور من الاكتظاظ إذ يبلغ إجمالي عدد السجناء في البلاد حالياً 39 ألف سجين في حين أنّ طاقتها الاستيعابية القصوى تبلغ 30 ألفاً.

ويتولّى نحو ألف و500 حارس مراقبة هذه السجون في حين تتطلّب السيطرة الفعّالة عليها وجود أربعة آلاف فرد على أقل تقدير بحسب السلطات.