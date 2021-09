شجار وإطلاق نار.. مقتل 24 سجينا في معركة بالأسلحة النارية داخل سجن (فيديو)

قٌتل 24 سجينًا على الأقلّ وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح في مواجهات بالأسلحة النارية دارت بين سجناء داخل سجن في ولاية غواياس جنوب غرب الإكوادور.

وقال مسؤول في الشرطة المحليّة في تغريدة نشرتها حكومة الولاية الساحلية على حسابها الرسمي في تويتر إنّ المواجهات بين السجناء أوقعت “24 قتيلاً و42 جريحاً”.

وتشهد سجون الإكوادور منذ أشهر أعمال عنف متكرّرة بين عصابات متناحرة تتنازع للسيطرة على تهريب المخدرات، بحسب ما ذكرت السلطات.

Ecuador prison riots leave 24 dead and dozens injured as gangs fight for control https://t.co/HY7ujR1A0b

— Post World (@PostWorld) September 29, 2021