الناشطة المناخية غريتا ثونبيرغ تسخر من زعماء العالم (فيديو)

سخرت الناشطة السويدية الشابة غريتا ثونبرغ من مواقف زعماء الدول تجاه أزمة المناخ، وانتقدت عباراتهم المكررة منذ نحو 30 عاما.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها غريتا، الثلاثاء، في افتتاح منتدى (شباب من أجل المناخ) بمدينة ميلانو الإيطالية.

وقالت إن زعماء العالم “كرروا على مدار 30 عاما عبارات جوفاء وكلمات ووعود لم يتم الوفاء بها”.

وأضافت أن وعود القادة بما فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ما هي إلا

” Bla..Bla..Bla” في إشارة إلى العبارات التي لا قيمة لها.

وتابعت “لا يوجد لدينا كوكب آخر، غرقت آمالنا وأحلامنا في كلماتهم ووعودهم الفارغة”.

واستمرت في وصلة الانتقادات بالقول “يدعون الشباب الذين تم انتقاؤهم إلى اجتماعات مثل هذه (في إشارة لمنتدى شباب من أجل المناخ) للتظاهر بأنهم يستمعون إلينا. لكنهم ليسوا كذلك”.

واختتمت “الأمل ليس دليلا على السلبية. الأمل ليس كلاما أجوفا (Bla..Bla..Bla )”.

وعلى حسابها الرسمي على تويتر، نشرت غريتا كلمتها في المنتدى كاملًة.

“We can no longer let the people in power decide what hope is. Hope is not passive. Hope is not blah blah blah. Hope is telling the truth. Hope is taking action”

