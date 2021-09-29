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الأخبار|إيطاليا

الناشطة المناخية غريتا ثونبيرغ تسخر من زعماء العالم (فيديو)

الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ (مواقع التواصل)
الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ (مواقع التواصل)
29/9/2021

سخرت الناشطة السويدية الشابة غريتا ثونبرغ من مواقف زعماء الدول تجاه أزمة المناخ، وانتقدت عباراتهم المكررة منذ نحو 30 عاما.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها غريتا، الثلاثاء، في افتتاح منتدى (شباب من أجل المناخ) بمدينة ميلانو الإيطالية.

وقالت إن زعماء العالم “كرروا على مدار 30 عاما عبارات جوفاء وكلمات ووعود لم يتم الوفاء بها”.

وأضافت أن وعود القادة بما فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ما هي إلا

” Bla..Bla..Bla” في إشارة إلى العبارات التي لا قيمة لها.

وتابعت “لا يوجد لدينا كوكب آخر، غرقت آمالنا وأحلامنا في كلماتهم ووعودهم الفارغة”.

واستمرت في وصلة الانتقادات بالقول “يدعون الشباب الذين تم انتقاؤهم إلى اجتماعات مثل هذه (في إشارة لمنتدى شباب من أجل المناخ) للتظاهر بأنهم يستمعون إلينا. لكنهم ليسوا كذلك”.

واختتمت “الأمل ليس دليلا على السلبية. الأمل ليس كلاما أجوفا (Bla..Bla..Bla )”.

وعلى حسابها الرسمي على تويتر، نشرت غريتا كلمتها في المنتدى كاملًة.

 

واستهلت منشورها قائلة “لم يعد بوسعنا أن ندع الأشخاص الموجودين في السلطة يقررون ما هو الأمل. الأمل هو قول الحقيقة. الأمل هو اتخاذ الإجراءات”.

وأثارت كلمة غريتا ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها عدد من مستخدمي هذه المواقع بـ”الكلمة القوية”.

يشار أن غريتا انخرطت في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري منذ العام 2018.

وفي العام 2019، اختارتها مجلة (تايم الأمريكية) وكانت حينئذ تبلغ 16 عاما، لتكون شخصية العام بعد أن تحولت إلى مصدر إلهام لملايين الأطفال والشباب حول العالم.

وبهذا أصبحت غريتا أصغر شخصية تختارها المجلة كشخصية للعام منذ أن بدأت بهذا التقليد عام 1927.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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