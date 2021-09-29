السودان: مواصلة بناء سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق “تهديد مباشر”

أكدت الحكومة السودانية أن مواصلة عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي في ظل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم، يشكل “تهديدا مباشرا للسودان”.

وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، خلال لقائه في الخرطوم، مع السفير الأسترالي غلين مايلز إن السودان يتأثر مباشرة بسد النهضة.

وأشار عباس خلال اللقاء إلى أن السودان يتأثر وخاصة بالملء الأحادي للعام الثاني على التوالي، مؤكدا أن تواصل عمليات بناء السد في ظل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم يشكل تهديدا مباشرا للبلاد.

وزير الري يبحث مع السفير الاسترالي سد النهضة والاستثمار في قطاع المياه https://t.co/nvzKOA1JvG#سونا #السودان pic.twitter.com/S4tYc5V7aO — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 29, 2021

وأكد تمسك الخرطوم بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم، لضمان تبادل البيانات والمعلومات التي تؤمن سلامة سد (الروصيرص) جنوب شرق السودان) وحياة الملايين على ضفاف النيل الأزرق.

وأشاد الدبلوماسي الأسترالي بالعلاقات بين السودان وأستراليا والتي قال إنها بدأت منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، ووعد بحثّ الشركات الأسترالية على الاستثمار في مجال المياه باعتباره قطاعا مهما وواعدا بالسودان.

أزمة سد النهضة

وتشهد مفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، تعثرا مستمرا منذ انطلاقها دون التوصل لنتائج مرضية وملزمة، ما دعا مصر والسودان للجوء إلى مجلس الأمن الدولي.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد التي يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ 5 أشهر ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.

يأتي ذلك في وقت تتمسك فيه مصر السودان بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي للحفاظ على منشآتهما المائية وضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل، في وقت تقول إثيوبيا إن السد مسألة سيادية خاصة بها.

وفي أقوى تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 مارس/آذار الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.

وأكد وزير الري تمسك السودان بالتوصل لإتفاق قانوني ملزم، لضمان تبادل البيانات والمعلومات التي تؤمن سلامة سد الروصيرص، وحياة الملايين على ضفاف النيل الأزرق. وجدد عباس التأكيد على أن السودان يتأثر مباشرة من سد النهضة

خاصة بقرارات الملء الأحادية للعام الثاني على التوالي — وزارة الري والموارد المائية -السودان (@wreSudan) September 28, 2021

وكان مجلس الأمن الدولي قد خلص في 8 يوليو/تموز الماضي إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

وأعاد المجلس الدولي قضية سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي مع كلمات تشجيعية للدول الثلاث بالمضي في مسار التفاوض ودون تحديد سقف زمني كما طالبت بذلك مصر والسودان.

واعتبر مراقبون القرار، نجاحًا لإثيوبيا في مسعاها بالتأكيد على دور الاتحاد الأفريقي في التفاوض وإبعاد المجلس عن التدخل الواضح في قضايا المياه العابرة للحدود، على أساس أنها ليست من اختصاصه