الأسير الفلسطيني أيمن الكرد.. إهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال (فيديو)

قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل (إبراهيم نجاجرة) خلال لقاء مع المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، إن الأسير الفلسطيني أيمن الكرد يتعرض لسياسة الإهمال الطبي المتعمدة في سجون الاحتلال.

وشرح قائلا ” إن سياسة الإهمال الطبي هي ما أدت لتفاقم حالته الصحية بعد إصابته بالرصاص عام 2016، إذ ترك في سجن يفتقر للظروف الصحية المناسبة لحالته المرضية والتي تستوجب المتابعة وتوفير العلاج.

وعن دور المؤسسات الحقوقية الدولية في إلقاء الضوء على مثل هذه الانتهاكات بحق الأسرى المرضى، قال مدير هيئة شؤون الأسرى إن هذه المؤسسات تسجل غيابا تاما في متابع ما يجري داخل سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية لم تقم بواجبها في تكوين لجان للتحقيق في أسباب وظروف الاعتقال التي يعيشها الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية وخاصة المرضى منهم.

وأكد أنه حتى اللجان التي تم تكوينها كانت تفتقر لظروف عمل مواتية، إذ كانت تجتمع إما في مصر أو الأردن ولم تسمح لها سلطات الاحتلال بزيارة السجون والمعتقلات لمعرفة ما يدور داخلها.

He was shot with 13 bullet, his left leg was injured with 10 bullets. His right leg was injured with 2 bullets. He lost the ability to walk forever.

One bullet penetrated his spine causing him paralysis. Several shrapnel lodged in his body.#الأسير_مش_مجرد_رقم #أيمن_الكرد pic.twitter.com/YcMoVjbEA8

