الأسير الفلسطيني أيمن الكرد.. إهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال (فيديو)

قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل (إبراهيم نجاجرة) خلال لقاء مع المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، إن الأسير الفلسطيني أيمن الكرد يتعرض لسياسة الإهمال الطبي المتعمدة في سجون الاحتلال.

وشرح قائلا ” إن سياسة الإهمال الطبي هي ما أدت لتفاقم حالته الصحية بعد إصابته بالرصاص عام 2016، إذ ترك في سجن يفتقر للظروف الصحية المناسبة لحالته المرضية والتي تستوجب المتابعة وتوفير العلاج.

وعن دور المؤسسات الحقوقية الدولية في إلقاء الضوء على مثل هذه الانتهاكات بحق الأسرى المرضى، قال مدير هيئة شؤون الأسرى إن هذه المؤسسات تسجل غيابا تاما في متابع ما يجري داخل سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية لم تقم بواجبها في تكوين لجان للتحقيق في أسباب وظروف الاعتقال التي يعيشها الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية وخاصة المرضى منهم.

وأكد أنه حتى اللجان التي تم تكوينها كانت تفتقر لظروف عمل مواتية، إذ كانت تجتمع إما في مصر أو الأردن ولم تسمح لها سلطات الاحتلال بزيارة السجون والمعتقلات لمعرفة ما يدور داخلها.

He was shot with 13 bullet, his left leg was injured with 10 bullets. His right leg was injured with 2 bullets. He lost the ability to walk forever. One bullet penetrated his spine causing him paralysis. Several shrapnel lodged in his body.#الأسير_مش_مجرد_رقم #أيمن_الكرد pic.twitter.com/YcMoVjbEA8 — 🍉🍉🇲🇾 (@tifa_myname) September 23, 2021

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينية، المنظمات الإنسانية والحقوقية وأحرار العالم بعدم الصمت والسكوت على معاناة الأسير أيمن الكرد، الذي يعاني وضعاً صحياً مأساوياً في سجون الاحتلال.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الأسير الكرد يعاني من خلل في الجهاز العصبي والهضمي ومن شلل نصفي في أطرافه السفلية نتيجة إصابته بالرصاص، ويتنقل بواسطة كرسي متحرّك.

وأكدت أنه يعيش ظروفاً صحية صعبة في عيادة سجن الرملة، ويعاني من الآلام المتكرّرة في وقت تتعمّد إدارة السجون علاجه بالمسكّنات من دون القيام بتشخيص سليم لحالته وما يعانيه وتركه فريسة للمرض حتى يفتك بجسده.

الفلسطيني أيمن الكرد

كانت محكمة مركزية في القدس المحتلة قد أصدرت حكما عام 2018 بالسجن 35 عاما بحق الأسير المقدسي الجريح أيمن حسن محمد الكرد ( 22 عاما)، وفرضت عليه دفع تعويض مالي لجنديين إسرائيليين.

واعتقل أيمن الكرد في 19/9/2016 بمنطقة باب الساهرة في القدس بعد أن أصيب بجروح خطيرة بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه من مسافة قريبة، بزعم تنفيذه عملية طعن بحق الجنود.

ويعاني أيمن الكرد من شلل في أطرافه السفلية، ويتنقل بواسطة كرسي متحرك، ويعيش ظروفا صحية متدهورة في مستشفى سجن الرملة.