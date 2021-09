أزمة الوقود في بريطانيا.. رجل يرفع سكينا على شخص حاول تخطي الدور (فيديو)

شكل جديد ظهرت عليه المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، على خلفية مقطع مصور يظهر شخص يرفع سكينا اعتراضا وغضبا، بعدما تخطى شخص آخر الدور في أحد طوابير انتظار السيارات المتكدسة أمام محطات البنزين بسبب أزمة الوقود التي تعاني منها بريطانيا.

وجاء في المقطع الذي نشرته وسائل الإعلام، بينها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اقتراب رجل يحمل سكينا من سيارة حاول سائقها تخطي الدور في أحد طوابير انتظار ملء خزانات الوقود، بالعاصمة البريطانية لندن.

كما أظهر المقطع الرجل وهو يقوم بالانقضاض على مقدمة السيارة، وركل أبوابها في محاولة لإعاقة سائقها عن المرور.

