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الأخبار|بريطانيا

أزمة الوقود في بريطانيا.. رجل يرفع سكينا على شخص حاول تخطي الدور (فيديو)

تصر الحكومة البريطانية على أنه لا يوجد نقص في الوقود في البلاد (رويترز)
تصر الحكومة البريطانية على أنه لا يوجد نقص في الوقود في البلاد (رويترز)
28/9/2021-|آخر تحديث: 29/9/202101:05 AM (مكة المكرمة)

شكل جديد ظهرت عليه المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، على خلفية مقطع مصور يظهر شخص يرفع سكينا اعتراضا وغضبا، بعدما تخطى شخص آخر الدور في أحد طوابير انتظار السيارات المتكدسة أمام محطات البنزين بسبب أزمة الوقود التي تعاني منها بريطانيا.

وجاء في المقطع الذي نشرته وسائل الإعلام، بينها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اقتراب رجل يحمل سكينا من سيارة حاول سائقها تخطي الدور في أحد طوابير انتظار ملء خزانات الوقود، بالعاصمة البريطانية لندن.

كما أظهر المقطع الرجل وهو يقوم بالانقضاض على مقدمة السيارة، وركل أبوابها في محاولة لإعاقة سائقها عن المرور.

وأعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن خوفهم من أن تسفر أزمة الوقود التي تعيشها المملكة المتحدة، عن تزايد أعمال العنف.

وتفجرت أزمة وقود حادة خلال الساعات الأولى من صباح السبت، في كافة المدن البريطانية بسبب عجز في أعداد سائقي الشاحنات المختصة بتزويد محطات التعبئة في الوقود.

واستمرت طوابير الانتظار الطويلة في التكدس بشكل كبير، في حين حثّت الشرطة سائقي السيارات على التحلي “بالحكمة” وعدم الاتصال بهم إلا فيما يتعلق بجرائم جنائية أو اضطرابات واسعة النطاق.

بيد أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وشركات الوقود تصر على عدم وجود أزمة كبرى، ولا نقصا في الوقود.

وأكدت شركات النفط، ومن بينها شل، وإكسون موبيل، وغرين انيرجي، أنه لا يوجد نقص في البنزين، وأرجعت الأزمة إلى الضغوط على الإمدادات بسبب “الارتفاع المؤقت في طلب العملاء، وليس عن نقص في الوقود على المستوى الوطني”.

وفي السياق، طالب جونسون المواطنين بالتوقف عن شراء البنزين من دون الحاجة إليه.

كما شدد وزير البيئة جورج يوستيس، على أن البنزين”متوفر بكثرة” وحث الناس على شرائه بالطريقة المعتادة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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