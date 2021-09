يشكلّن نحو ثلث موظفيها.. منظمة نرويجية تقول إن طالبان وافقت على مبدأ عمل النساء لحسابها

قالت منظمة إغاثية نرويجية إن حركة طالبان التي تحكم أفغانستان حاليا وافقت من حيث المبدأ على السماح للنساء بالعمل في المنظمة، إلا أن التطبيق الفعلي سيستغرق وقتا.

وقال رئيس المجلس النرويجي للاجئين (يان إيغلاند) في كابل بعد اجتماعه بوزراء في حكومة طالبان “سيكون بإمكان موظفاتنا العمل بحرية مع زملائهن الذكور في جميع أنحاء البلاد”.

وأوضح أن الوزراء “وافقوا من حيث المبدأ، لكنهم أقروا بأن “الأمور تتقدم ببطء وستستغرق وقتا”.

These heads of households came to our Kabul office today to protest the freezing of aid money by a donor: “We are left with half-finished latrines and unpaid builders because funding ended overnight. We are poor and should not suffer because of politics”. They are so right. pic.twitter.com/SOt1z5NBcC

— Jan Egeland (@NRC_Egeland) September 27, 2021