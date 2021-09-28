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الأخبار|العراق

مربو الخيول في العراق يطلبون دعما حكوميا للمحافظة على ما تبقى منها (فيديو)

(الجزيرة مباشر)
(الجزيرة مباشر)
27/9/2021-|آخر تحديث: 28/9/202101:18 AM (مكة المكرمة)

طالب أصحاب مزارع لتربية الخيول في محافظة الأنبار العراقية الحكومة بتقديم دعم لهم للمحافظة على ما تبقى منها.

وقال جبار حميد عجاج صاحب إحدى المزارع للجزيرة مباشر إنه يتحمل النفقات الباهظة لتغذية الخيول بسبب ارتفاع أسعارالأعلاف والشعير.

وأضاف أن ذلك دفع الكثير من أصحاب المزارع إلى التوقف عن تربية الخيول.

وأعرب جبار عن أنه يأمل في أن يتمكن من الاستمرار في تربية الخيول وأن يورثها لأبنائه كما ورثها من أبائه وأجداده.

وذكر أن بعضا من خيوله حصلت على جوائز متقدمة في سباقات الخيل في نادي الفروسية، مشيرا إلى أن كل فرس او حصان له بطاقة إلكترونية مثبت بها اسمه وتفاصيل حياته.

وأوضح أن هذه البطاقة الإلكترونية مسجلة في منظمة الخيول العالمية في بريطانيا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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