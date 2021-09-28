أثار محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، سخط العراقيين بعد رده الغريب والساخر على مطالبته بالاستقالة، إذ قال إنه مشترك في “سُلفة” مع مسؤولين آخرين وإن اسمه الأخير في القائمة.
مربو الخيول في العراق يطلبون دعما حكوميا للمحافظة على ما تبقى منها (فيديو)
طالب أصحاب مزارع لتربية الخيول في محافظة الأنبار العراقية الحكومة بتقديم دعم لهم للمحافظة على ما تبقى منها.
وقال جبار حميد عجاج صاحب إحدى المزارع للجزيرة مباشر إنه يتحمل النفقات الباهظة لتغذية الخيول بسبب ارتفاع أسعارالأعلاف والشعير.
وأضاف أن ذلك دفع الكثير من أصحاب المزارع إلى التوقف عن تربية الخيول.
بسبب انعدام الدعم الحكومي .. هل تنقرض الخيول العربية الأصيلة؟#العراق #الأنبار pic.twitter.com/2VT0d8nT1F
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 27, 2021
وأعرب جبار عن أنه يأمل في أن يتمكن من الاستمرار في تربية الخيول وأن يورثها لأبنائه كما ورثها من أبائه وأجداده.
وذكر أن بعضا من خيوله حصلت على جوائز متقدمة في سباقات الخيل في نادي الفروسية، مشيرا إلى أن كل فرس او حصان له بطاقة إلكترونية مثبت بها اسمه وتفاصيل حياته.
وأوضح أن هذه البطاقة الإلكترونية مسجلة في منظمة الخيول العالمية في بريطانيا.