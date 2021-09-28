Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

فايزر تختبر حبّة تقي من فيروس كورونا

شركة فايزر تختبر حبّة تقي من فيروس كورونا (رويترز)
شركة فايزر تختبر حبّة تقي من فيروس كورونا (رويترز)
28/9/2021-|آخر تحديث: 28/9/202111:04 AM (مكة المكرمة)

أعلنت شركة فايزر أنها أجرت اختبارات سريرية في مراحل متوسطة إلى متقدّمة، لحبّة تقي من فيروس كورونا لدى الناس المعرّضين للإصابة.

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه شركات عدة على مضادات فيروسية يتم تناولها بالفم بإمكانها محاكاة مفعول عقار (تاميفلو) بالنسبة للإنفلونزا ومنع تطور المرض إلى مستويات خطيرة.

وقال كبير علماء الشركة مايكل دولستن “نعتقد بأن التعامل مع الفيروس سيتطلب علاجات فعالة بالنسبة للمصابين بالفيروس أو أولئك الذين تعرّضوا له، تتكامل مع تأثير اللقاحات”.

بدأت شركة (فايزر) تطوير عقارها الجديد في مارس/آذار عام 2020 وتجري اختبارات عليه مع عقار آخر هو(ريتونافير) وهو دواء مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية أعيد استخدامه لأغراض أخرى.

ويشمل الاختبار السريري ألفين و660 بالغا سيشاركون مع ظهور أول مؤشرات على إصابتهم بالفيروس أو لدى علمهم أول مرة بتعرّضهم للفيروس.

وسيتم إعطاؤهم بشكل عشوائي إما مزيجا من الدواء الجديد وعقار (ريتونافير) أو دواء وهميا مرتين في اليوم لمدة خمسة أو عشرة أيام.

ويتمثل الهدف في تقييم سلامة وفعالية الأدوية التي تخضع للدراسة، في منع الإصابة بالفيروس وظهور أعراض بحلول اليوم الـ14.

وتختبر شركات أخرى أيضا مضادات فيروسية تؤخذ عن طريق الفم ضد فيروسات كوفيد، لكن دواء فايزر هو الأول المصمم خصيصا ضد فيروس كورونا.

فايزر تطور عقارها الجديد وباختبارات مع عقار (ريتونافير)

ويعرف بأنه “مثبط للإنزيم البروتيني” وأثبتت فحوص مختبرية بأنه يعطّل عملية استنساخ الفيروس لنفسه.

وفي حال ثبتت فعالية العلاج على أرض التجربة، فيرجّح بأنه لن يكون فعالا إلا في المراحل الأولى من الإصابة.

وبحلول الوقت الذي يتقدّم فيه كوفيد ليتحول إلى مرض شديد، يكون الفيروس قد توقف عن استنساخ نفسه ويعاني المرضى من استجابة مناعية مفرطة النشاط.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

مع انتشار المتحور دلتا.. أمريكا تبدأ إعطاء جرعة ثالثة من لقاحي فايزر وموديرنا

قالت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الأمريكيين الذين أخذوا لقاحًا من شركتي فايزر وموديرنا سيتمكنون من تلقي حقنة ثالثة معزِّزة بعد ثمانية أشهر من الجرعة الثانية، اعتبارًا من 20 سبتمبر.

18/8/2021

فايزر بايونتيك تسعى لترخيص لجرعة ثالثة

يعتزم تحالف فايزر/بايونتيك طلب ترخيص لجرعة ثالثة من لقاحه المضاد لفيروس كورونا المستجد لتعزيز فاعليته بينما تؤدي المتحورة دلتا إلى تفاقم الوباء في العالم.

9/7/2021
المزيد من الأخبار

“باقي المعتقلين”.. هكذا تفاعل ناشطون مع إخلاء سبيل 4 معتقلين في مصر

سجن طرة (غيتي)

ماكرون: اليونان ستشتري 3 فرقاطات فرنسية جديدة

الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس في قصر الإليزيه في باريس (رويترز)

السعودية.. استحداث 25 مسارا جديدا في المسجد الحرام

استحداث 25 مسارا جديدا في المسجد الحرام(غيتي)

“ثورتنا ثورة جياع”.. عصيان مدني وانتفاضة في تعز ضد الغلاء وتدني المعيشة (فيديو)

مظاهرات تعز (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

احتفال بزفاف في مصر يتحول إلى كارثة خلال لحظات (فيديو)

اختراق أمني جديد.. المقاومة الفلسطينية تكشف هوية رئيس جهاز الشاباك الجديد وتنشر صورته وعنوانه

الرقابة العسكرية تمنع نشر اسم رئيس جهاز &#34;الشاباك&#34; الجديد علنا في وسائل الإعلام إلى حين مصادقة لجنة التعيينات على توليه المنصب (غيتي)
مقالات

كتالوج الانقلابات العسكرية في السودان

على خطى فرنسا.. حملة لـ”مقاطعة المنتجات الهندية” تتصاعد عربيا لنصرة مسلمي آسام

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أسوشيتد برس)