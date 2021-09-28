كندا.. مسلمو الإيغور يشترون كنيسة تاريخية ويحولونها إلى مسجد (فيديو)

قامت مجموعة من مسلمي الإيغور في مدينة تورنتو الكندية، بتحويل كنيسة تاريخية إلى مسجد، وذلك بعد شرائها.

والكنيسة التي شيدت بمدينة (تروي) عام 1873، تحولت إلى “مركز أتراك الإيغور الإسلامي الثقافي” ويتضمن مسجدا.

وقال الأمين العام لجمعية أتراك الإيغور في كندا، اعتبار أرتيش، لوكالة الأناضول إن الكنيسة التاريخية تحولت إلى مسجد ومركز اجتماعي.

وأضاف أن مسلمي الإيغور في تورنتو وما حولها، كانوا يفتقدون وجود مركز اجتماعي يحييون فيه فعالياتهم.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المسجد للعبادة، بحلول شهر رمضان المقبل.

بعيدًا عن اضطهاد #الصين.. مسلمو #الإيغور في #كندا يشترون كنيسة تاريخية ويحولونها إلى مسجد ومركز اجتماعي pic.twitter.com/He9eAAQX9o — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 27, 2021

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ 1949، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم (شينجيانغ) أي “الحدود الجديدة”.

والإيغور هم مسلمون ناطقون بالتركية ويشكّلون المجموعة العرقية الأكبر في شينجيانغ، الإقليم الشاسع الواقع في شمالي غربي الصين والذي يتمتع بحكم ذاتي وله حدود مع كل من أفغانستان وباكستان.



وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ومنظمات دولية عدة السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع بحق الإيغور وباحتجاز أكثر من مليون مسلم في معسكرات اعتقال، وإخضاع من لم يتم احتجازهم لمراقبة مكثفة، فضلا عن فرضها قيودا دينية عليهم واستغلالهم في أعمال قسرية.

لكن بيجين تقول إن هذا الرقم مبالغ به كثيرا، وإن هذه المواقع ليست معتقلات، بل مراكز تدريب مهني ترمي لمساعدة السكان على إيجاد عمل والابتعاد عن “التطرف الديني”.



