“باقي المعتقلين”.. هكذا تفاعل ناشطون مع إخلاء سبيل 4 معتقلين في مصر

تفاعل ناشطون مع قرار النيابة العامة في مصر مساء أمس الإثنين، إخلاء سبيل 4 سلفيين بارزين بينهم معارضون، على ذمة تحقيقات في قضيتين مرتبطتين بالتحريض على العنف.

وتداول مغردون على تويتر بشكل واسع خبر الإفراج عن الشيخ محمود شعبان ودشنوا وسما بعنوان “باقي المعتقلين” طالبوا من خلاله السلطات بالإفراج عن باقي المعتقلين في السجون المصرية.

وكتب الإعلامي المصري سامي كمال تغريدة قال فيها “الشيخ محمود شعبان إخلاء سبيل عقبال باقي المعتقلين”.

الشيخ محمود شعبان إخلاء سبيل عقبال باقي المعتقلين#محمود_شعبان

#مقاطعه_المنتجات_الهنديه pic.twitter.com/5HPGdhNFtC — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) September 27, 2021

وتداول عدد من الناشطين صور المهندس أيمن عبد الرحيم المعتقل منذ 2018 قبل إخفائه قسرا 42 يوما.

وقال الناشط علي الجمال إن إخلاء السبيل لا يعني الإفراج وأن النظام يمكن أن يتهم المعتقل السابق بقضية جديدة.

والله مش تشائم بس اخلاء السبيل مش معناه الإفراج عنه ، ممكن يدولوا له قضية جديدة دي عالم فاجرة #باقى_المعتقلين — ALI ELGMAL (@sunislam242) September 28, 2021

وبينما تساءلت ناشطة عن تهمة الشيخ محمود شعبان ردّ المغرد محمد منصور متهكما على الاعتقال بدون تهم الذي يمارسه النظام المصري قائلا “وما تهمة باقي المعتقلين”.

طب معلش يعني في السوال

هو باقي المعتقلين تهمتهم ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ https://t.co/aHdvN2njmJ — mohamad mansor (@SalahLeala) September 28, 2021

ويعتقد أحد الناشطين أن الإفراج عن الشيخ شعبان جاء نتيجة ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على عبد الفتاح السيسي في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

اعتقد بسبب بايدن وضغطه علي السيسي ، وان شاء الله يخرج باقي المعتقلين عن قريب بإذن الله — Ahmed (@Alwaabq) September 28, 2021

وذكر أحد الناشطين عبر الوسم أسماء عدد من المتهمين في قضيتين سنة 2019 جرى إخلاء سبيلهم وتمنى أن يطلق سراح باقي المعتقلين.

اللهم لك الحمد

إخلاء سبيل

د أشرف عبد المنعم

د هشام مشالي

د سعد فياض

في القضية 771 لسنة 2019

وكل من

احمد ابراهيم احمد الهمشري

عبد الرحمن مصلح محمد حسن

احمد خليفة المتولي محمد

في القضية 750 لسنة 2019

وهناك الكثير في القضية دى تم إخلاء سبيله

..

يارب باقى المعتقلين ياااارب🙏 https://t.co/8xT14aWl6a — جمهورية عليه العوض (@AAlwishe) September 28, 2021

وتهكم أحد الناشطين على القرار قائلا “تمام اوى كمل بقا علي كده ومبروك عليك الحكم والكرسي وكل واحد في حاله” في إشارة إلى أن النظام المصري يذر الرماد في العيون بالإفراج عن البعض فقط كلما تحرك ملف حقوق الإنسان بضغط دولي.

تمام اوى كمل بقا علي كده ومبروك عليك الحكم والكرسي وكل واحد في حاله #باقي_المعتقلين — titoahmed (@titoahmed19731) September 27, 2021

العقوبة الأمريكية

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الجاري نقلت صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية تصريح مسؤول أمريكي قال إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب جزء من المساعدات العسكرية عن مصر -300 مليون دولار- بسبب مخاوف تتعلق بوضع حقوق الإنسان في البلاد، وأنه سيتم فرض قيود على المساعدات المتبقية التي يتم إرسالها.

وقالت الصحيفة إن القرار قد يخيب آمال بعض الناشطين القلقين من الانتهاكات في مصر، لكن يمكن القول إنه موقف أكثر احتراما لحقوق الإنسان مما اتخذته معظم الإدارات السابقة بخصوص المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.

وكان كاتب الرأي جوش روجين قد انتقد في مقال له على صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية قرار بايدن واعتبر أن إدارة الرئيس الأمريكي واصلت منذ توليه المنصب النمط الأمريكي السابق “التشدق بحقوق الإنسان في مصر دون القيام بأي إجراءات قد تعطل العلاقات الثنائية” مثل حجب جزء من المساعدات العسكرية.

4 معارضين

قررت النيابة العامة المصرية مساء أمس الإثنين، إخلاء سبيل 4 سلفيين بارزين بينهم معارضون، على ذمة تحقيقات في قضيتين مرتبطتين بالتحريض على العنف.

وقالت صحيفة أخبار اليوم (حكومية) إن جهات التحقيق المختصة قررت إخلاء سبيل الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان.

وأضافت أن القرار جاء لكونه محبوسًا منذ عام 2019 على قضية متهم فيها بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، وصدر قرار بإخلاء سبيله على ذمتها، في إشارة لإتمامه المدة الأقصى للحبس الاحتياطي التي تبلغ عامين.

الأفراج عن عدد من المعتقلين منهم:

_ محمود شعبان دكتور البلاغة بجامعة الأزهر.

– دكتور سعد فياض أحد قيادات الجبهة السلفية.

– الدكتور اشرف عبد المنعم .

– الدكتور هشام مشالي . عقبال كل المعتقلين الاحرار الشرفاء في سجون عصابة السي،،،سي.. pic.twitter.com/YtiPhlT3fl — Nada Fadi (@NadaFadi5) September 28, 2021

وهذه ليست أول مرة يخلى فيها سبيل شعبان بعد قضائه فترة في الحبس الاحتياطي، ففي صيف عام 2016 أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة سبيله و13 آخرين من أعضاء الجبهة السلفية في اتهامهم بالتحريض على التظاهر أواخر عام 2014 والانضمام لجماعة مخالفة للقانون.