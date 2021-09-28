انفجار يهز منطقة سكنية في السويد وإصابة نحو 25 من بينهم أربعة بجروح خطيرة(فيديو)

أصيب نحو 25 بينهم أربعة أشخاص بجروح خطيرة جراء وقوع انفجار واندلاع حريق في منطقة سكنية بمدينة غوتنبرغ السويدية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار والحريق، في حين قالت وسائل إعلام محلية إنه تم نقل ما لا يقل عن 16 شخصا إلى المستشفى بعد أن أخرج رجال الإطفاء السكان من مجمع يتصاعد منه الدخان.

وقالت الإذاعة الرسمية في السويد إن نحو 25 شخصا نُقلوا لمستشفيات في أنحاء مختلفة من غوتنبرغ ثاني كبرى مدن السويد.

رجال الإنقاذ عملوا على إجلاء السكان من المبنى(رويترز)

وأشار التلفزيون السويدي إلى وجود نحو 15 وحدة من وحدات الإنقاذ في موقع الانفجار الذي تسبب بحرائق لاحقة في بعض سلالم المبنى.

وقال متحدث باسم مستشفى يعالج به المصابون، إن ثلاث نساء ورجلا عولجوا من إصابات خطيرة.

وأوضحت الشرطة السويدية أنها فتحت تحقيقا في أسباب الانفجار والحريق، وأكدت أنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة، خوفا من وقوع انفجارات اخرى.

رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق وسط سحب الدخان(رويترز)

وفي هذا الصدد، قالت أجهزة الطوارئ إنها تعمل على إجلاء سكان وإخماد حرائق بالمبنى، واستبعدت حدوث تسرب للغاز لكنها أحجمت عن توقع سبب الانفجار.

وقال متحدث باسم أجهزة الطوارئ إنه تم إجلاء المئات من منطقة الانفجار والحريق.

وشهدت السويد زيادة في جرائم العصابات في السنوات الأخيرة إذ تستخدم عصابات متناحرة المتفجرات والأسلحة النارية لتصفية حساباتها.