النزوح والعزلة.. نازحون مسنون في سوريا يروون معاناتهم (فيديو)

الكهولة والنزوح ثِقلان يتحملهما كبار السن من النازحين في سوريا بعد أن هربوا من حرب نخرت بلدهم كما ينخر المرض أجسادهم ولا حيلة لهم غير الصبر.

لم يتمكن هؤلاء من النزول من ساحة الحرب التي حلت ببلدهم وهم في آخر العمر ولا يقوى المسنون السوريون النازحون في مخيمات اللجوء بريف إدلب على العمل أيضا لتوفير لقمة العيش والدواء.

لم يمانع أحدهم في الخروج إلى العمل رغم أن العمر أثقل خطواته وقال لكاميرا الجزيرة مباشر إنه “لا يجد فرصة” وكأنه المانع الوحيد.

أفاد الشيخ أنه يبلغ من العمر 75 سنة في حديث لمراسل الجزيرة مباشر الذي توجه إلى المخيمات للاطلاع على أحوال المسنين السوريين فيها ووصف النازح المسن وضعه المعيشي بأنه “صعب كثيرا” قائلا: “لا يمكنك أن لا تحمل الهم وماديا الوضع صعب”.

لا يمكن للشيخ الذي ظهر مع أحفاده أن يبتاع ما يحتاج كما اشتكى قلة الخدمات الاجتماعية في المخيم.

