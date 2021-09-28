السعودية.. استحداث 25 مسارا جديدا في المسجد الحرام

أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين بالسعودية استحداث 25 مسارا جديدا في المسجد الحرام، بهدف توفير سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في بيان أمس الإثنين، أن تلك المسارات تهدف لتوفير سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام مع تطبيق إجراءات التباعد في ظل تزايد أعداد المصليين والمعتمرين.

وكانت السعودية أعلنت في 25 يوليو/ تموز الماضي عودة موسم العمرة، بعد انتهاء أداء شعائر فريضة الحج آنذاك، وتلاها بنحو أسبوعين إعلانها رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى مليونين شهريا.

استحداث (٢٥) مسار جديد بالمسجد الحرام يتناسب مع أعداد الزوار https://t.co/ZBItaInazz#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/jzi5l1hV4x — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) September 27, 2021

ووفق خطة من 4 مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي كورونا، استأنفت المملكة في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أداء مناسك العمرة بعد تعطيلها لنحو 7 أشهر.

وتمر المملكة حاليا بالمرحلة الثالثة من تلك الخطة والتي تسمح لنحو 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ بدخول الحرم المكي يوميا.

وتتدرج هذه الخطة حتى يعود الحرم إلى استيعاب المعتمرين والمصلين بطاقته القصوى عندما تعلن المملكة زوال مخاطر الجائحة، وهو ما لم يعلن بعد.

وللعام الثاني على التوالي، نظمت السعودية شعائر الحج بأعداد محدودة من داخل البلاد نظرا لتفشي فيروس كورونا بالعالم، بلغ في 2020 نحو 10 آلاف والعام الحالي 60 ألفا، مقارنة بنحو 2.5 مليون، في 2019، من أرجاء العالم.