استقالة وزيرة إثيوبية أقرّت بحدوث عمليات اغتصاب خلال الحرب في تيغراي

أعلنت وزيرة شؤون المرأة الإثيوبية، وهي أول مسؤولة فدرالية أقرّت بحصول عمليات اغتصاب خلال الحرب في منطقة تيغراي، استقالتها في بيان من دون تحديد الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.

وكتبت وزيرة شؤون المرأة الإثيوبية (فلسان عبد الله أحم) في بيان نشرته على تويتر “أي موقف يمس أخلاقياتي يتعارض مع اقتناعاتي وقيمي وخيانة هذه المعتقدات هو خرق للثقة تجاه نفسي وتجاه مواطنينا”.

وقالت الوزيرة الإثيوبية أمس الإثنين، في بيانها على تويتر “لأسباب شخصية تشكل عبئا ثقيلا على ضميري أقدم مع الأسف استقالتي التي تدخل حيز التنفيذ فورا”.

ويشهد شمال إثيوبيا قتالا عنيفا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش إلى تيغراي لإطاحة السلطات الإقليمية.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” بعد أن أوعز أبي أحمد للقوات الحكومية بدخول المنطقة الشمالية ردا على هجوم على قاعدة للجيش.

وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت أديس أبابا انتهاء العملية بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين ونزح أكثر من مليوني شخص.

We have mobilized humanitarian aid worth more than 24.9 million ETB to support women and children displaced and/or affected by the conflict in #Afar and #Amhara regional state.

We are all in this together and we will get through the tough times in solidarity.

