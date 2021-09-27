مشروع لتربية الأسماك و”القريدس” في شمال لبنان ينجح في التصدير للخارج (فيديو)

قال مسعد اشبع إنه نجح في تصدير أسماك السالمون من مزرعته في شمال لبنان إلى الخارج، فيما نجح في تغطية نحو 10% من احتياجات البلاد من القشريات.

وبدأ مسعد مشروعه قبل 10 سنوات لإنتاج القشريات لتغطية حاجة البلاد منها، والتي يتم استيرادها بمبالغ كبيرة.

وأنشأ مسعد عددا من الأحواض والبرك وزودها بمحطات لرفع مياه البحر، الذي يقع بالقرب منها.

وقال مسعد في لقاء مع الجزيرة مباشر إنهم نجحوا في تصنيع الأعلاف التي يحتاجونها لتربية الأسماك والقشريات بدلا من استيرادها من الخارج.

وأشار إلى توافر الأيادي العاملة الرخيصة والمواد الأولية والمحاصيل اللازمة لتربية الأسماك والقشريات.