“لماذا لا تعرف سيري الوقت في فلسطين؟”.. سؤال يطرحه مدونون منذ سنوات بلا إجابة (فيديو)

“سيري لا تعلم الوقت في فلسطين. كيف ولماذا، لم أجد جوابا” هكذا قدم صانع المحتوى (عبد الرحمن الحتو) مقطعا له نشره عبر حسابه في إنستغرام لقي رواجا واسعا.

وتساءل عبد الرحمن في المقطع عن السبب وراء جهل سيري المساعد الشخصي الذكي في هواتف أبل معرفة الوقت الزمني في فلسطين المحتلة.

وقال “تفاجأت أن سيري على الأيفون لا تعرف في بلد ما “، ثم شرع في سؤال سيري عن الوقت في رام الله وغزة ونابلس فقالت سيري “لا أعلم الوقت هناك آسفة لذلك”. ثم سألها عن الوقت في تل أبيب والقدس فأجابت.

وأضاف “بحثت في الإنترنت ولم أجد جوابا لهذه المشكلة “، وطلب من متابعيه أن يغردوا على وسم (#سيري_كم_الساعة_في_فلسطين) علهم يعرفوا الجواب.

#Siri knows what time it is everywhere… except #Palestine. What’s up, @Apple? pic.twitter.com/8W9JpHIYB2

— Amer Zahr (@AmerZahr) March 29, 2020