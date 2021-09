لفتة إنسانية من لاعبي فولهام تجاه مشجع تحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو للفتة إنسانية أظهرها لاعبو نادي فولهام الإنجليزي تجاه مشجع مصاب بشلل دماغي كان يحضر مباراة الفريق من المدرجات.

ونشر أحد المشجعين الذين وجدوا في المدرجات، على حسابه الشخصي بموقع تويتر، السبت، فيديو للحظة توجه لاعبي فولهام واحتفالهم مع المشجع بعد تسجيل هدف الفريق في منافسات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيونشيب).

وحصد مقطع الفيديو نحو 6 ملايين مشاهدة على صفحة المشجع، بالإضافة لمئات الآلاف من المشاهدات على صفحات أخرى.

وتداولت صفحات رياضية الفيديو، مشيرة إلى أن لاعبي فولهام احتفلوا مع الفتى (ريس بورتر) المشجع المصاب بالشلل الدماغي ويبلغ من العمر 13 عامًا، بعد تعرضه لإساءات عبر الإنترنت، عقب نشر لقطات له وهو يلعب كرة القدم.

وكان الطفل تعرض للتنمر بعد نشر مقطع فيديو له على تطبيق تيك توك وهو يلعب كحارس مرمى في فريق لذوي الاحتياجات الخاصة.

The Fulham players celebrated with Rhys Porter, a young fan with cerebral palsy, who was made an honorary member of the squad after receiving horrific online abuse. A touch of class from the Fulham players ❤️ https://t.co/ZQ6yIHTRIh — Footy Accumulators (@FootyAccums) September 25, 2021

ونشر نادي فولهام على حسابه الرسمي بموقع تويتر صورة من احتفال لاعبيه مع المشجع وهم يحتضنونه، معلقا عليها “واحدة من أجل بورتر”.

كما علق مدافع فولهام اللاعب الأمريكي تيم ريم على اللقطة المتداولة، مشيرا إلى أن النتيجة لم تكن كما يتمناها بورتر إلا أن لحظة الاحتفال بالهدف ومشاركته مع المشجع كانت “رائعة”، وفق وصفه.

Not the result @rhysporter__ asked for but another cool moment shared and experienced. Well done to the boys for recognising the opportunity to share the celebration. We go again Wednesday 💪🏼💪🏼 your support is always appreciated 🙌🏻🙌🏻 https://t.co/vaAY3Kz2cJ — Tim Ream (@timream5) September 25, 2021

وقالت وسائل إعلام محلية إن إدارة نادي فولهام كرمت المشجع من خلال منحه مكانا فخريا في الفريق، ووضعه ضمن حراس الفريق الأول الكبار في تشكيلتهم على موقع النادي الرسمي.

وقرر النادي مشاركة ريس بورتر في التدريبات مع الحارسين جازانيجا وروداك، لزيادة قدراته الفنية.

وانتهى اللقاء بتعادل فولهام مع مضيفه 1-1، رغم تقدمه في النتيجة لحظة الاحتفال بالهدف مع بورتر.

Fulham players ran into the crowd to celebrate their goal with Rhys Porter ❤️ Love this pic.twitter.com/E2Vw4iBL3z — BenchWarmers (@BeWarmers) September 25, 2021

Incredible: Fulham players climb into crowd to celebrate goal with 13-Year Old fan Rhys Porter who has cerebral palsy and suffered savage online abuse after posting footage of himself playing football. Beautiful moment of empathy and human kindness 🙌 pic.twitter.com/mf0Dq33fII — roger bennett (@rogbennett) September 25, 2021

Part of the team. ❤️ Fulham players were straight over to find Rhys Porter in the away end after scoring at Bristol City. Rhys, who has cerebral palsy, received online abuse recently for playing football. The #FFC fan visited the training ground this week to play with the team. — Match of the Day (@BBCMOTD) September 25, 2021

#Inspiration 🙌 @FulhamFC players celebrate their goal with 13-year-old fan, Rhys Porter, and make him an honorary member after he received online abuse because of his disability. #FCF pic.twitter.com/REIXrgTnP4 — Professional Footballers' Association (@PFA) September 27, 2021