على خطى فرنسا.. حملة لـ”مقاطعة المنتجات الهندية” تتصاعد عربيا لنصرة مسلمي آسام

على خطى حملة مقاطعة البضائع الفرنسية، تصدرت حملة إلكترونية جديدة منصات التواصل في دول عربية وإسلامية عدة وعلى رأسها مصر حيث برز وسم (مقاطعة المنتجات الهندية) ضمن قائمة الأعلى تفاعلا بموقع تويتر.

وانطلقت الحملة بعد حادثة تهجير مسلمي ولاية آسام شمال شرقي الهند، والاعتداء عليهم والتنكيل بهم لاسيما مع انتشار لقطات مروعة لاعتداء الشرطة على أحدهم وإصابته بالرصاص وظهور مصور -اعتُقل لاحقًا- وهو يدوس جسد الرجل الجريح في مشهد موحش أشعل غضبًا عربيًا وإسلاميًا.

واستلهم مدشنو الحملة فكرتها بعد نجاح حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية التي استمرت لأشهر منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعد دفاع الرئيس إيمانويل ماكرون وسياسيين آخرين عن الرسوم المسيئة للنبي محمد بحجة حرية التعبير، وأُطلق على إثرها حملات إلكترونية لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، وهي الدعوات التي قوبلت باستجابة غير مسبوقة، كما تصاعدت المواقف من المستوى الشعبي إلى إدانات رسمية صدرت من بعض الدول.

واعترفت باريس آنذاك بمدى تأثير حملات المقاطعة تلك على اقتصاد البلاد لاسيما مع اشتداد جائحة كورونا، وقالت رويترز في تقرير سابق إن مصالح فرنسا الاقتصادية باتت “على المحك” بعد تصاعد الدعوات في العالم الإسلامي لمقاطعة منتجاتها.

أثبت المسلمون وبجداره أن مقاطعة المنتجات الاستهلاكية من أنجع الطرق لضرب العدو وقاطعنا فرنسا والحمد لله، ونحن نجني ثمار ذلك اليوم.

اجعلوها قدوه، وقاطعوا بضائع الهند ..

فنصره أخيك المسلم فرض عين.#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه334 #مقاطعة_المنتجات_الهندية pic.twitter.com/tx4GYSuRbQ — مرصد الأقليات المسلمة (@turkistantuzbah) September 27, 2021

ويأمل الناشطون أن تنجح الحملة في دعم مسلمي الهند ومساندتهم عبر مقاطعة المنتجات الهندية التي تغزو الأسواق العربية والإسلامية والتي ستؤثر حتمًا على الاقتصاد الهندي في حال نجاح الحملة، كما أن العمالة الهندية تمثل أكثرية في معظم دول الخليج.

وكما حدث في حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، نشر ناشطون قوائم بأسماء البضائع الهندية والعلامات التجارية و”الباركود” الخاص بها وطالبوا بتداولها على نطاق واسع لإنجاح الحملة.

….. من أجل هذه الدموع ومن أنتهكت أدميته

اتضامن مع إخوتنا مسلمي الهند

التضامن مع الإنسانية . ألم تخسر فرنسا ، لتكن الهند الثانية

الشعوب هي من تقول كلمتها .

#مقاطعة_المنتجات_الهندية pic.twitter.com/l0Qxz2OhQJ — نجـ🕊ـلاء❥ (@7005__) September 27, 2021

وكان قد انتشر مقطع فيديو صادم لأفراد من الشرطة الهندية وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على مسلم، ثم واصلوا ركل وضرب الرجل الجريح بالعصي والأقدام بمشاركة أحد المصورين الذي قفز فوق جسده وداسه بقدمه وهو راقد على الأرض لا يحرك ساكنًا.

وأعرب مدونون عرب ومسلمين من عدة دول عن استنكارهم الشديد للحادث ودشن ناشطون وسمي (الهند تقتل المسلمين) و(مسلمي الهند يبادون)، للتنديد بالتعامل العنيف للسلطات الهندية إزاء المسلمين خلال عملية تهجير الآلاف منهم في ولاية آسام وإزالة مساكنهم بحجة أنها مقامة على أرض مملوكة للدولة.

باركود الهند : 890

قاطعوا البضائع الهندية نصرة للمسلمين

قاطعوا الحكومة الهندوسية المجرمة

انشروا رحمكم الله.#مقاطعة_المنتجات_الهندية pic.twitter.com/Vn2Ry53OAL — مرصد الأقليات المسلمة (@turkistantuzbah) September 27, 2021

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن شخصين قُتلا في إطلاق نار من قبل الشرطة أثناء اعتراض حشد كبير على تنفيذ حملة إخلاء ضخمة في قرية جوروخوتي في منطقة دارانج في ولاية أسام صباح الخميس.

ودفع الحادث حكومة ولاية آسام إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق قضائي في الأسباب والظروف التي أدت إلى إطلاق الشرطة النار لكنها أكدت في الوقت ذاته على أن حملة الإخلاء ستستمر.

أقوى سلاح : #مقاطعة_المنتجات_الهندية فإن لها تأثيراً قوياً وهذه حيلتنا لنصرة إخواننا، مثل الهيل الهندي، منتجات الشعر، الملابس، الأقلام، أي منتج مكتوب عليه INDlA مقاطعة #الهند_تقتل_المسلمين pic.twitter.com/kjUBZDpx2f — إبراهيم البيحي (@ebrahim33g) September 26, 2021

ولا تزال حكومة ناريندرا مودي تواجه اتهامات باضطهاد المسلمين في الهند وممارسة التمييز بحقهم، وأثار الفيديو غضبًا عارمًا على منصات التواصل.

وأصبح العنف ضد المسلمين والأقليات الأخرى يتكرر في الهند ويشتد، مع ازدياد وتيرة خطابات الكراهية ضد المسلمين والأقليات في البلاد خلال السنوات الأخيرة مع تولي حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم السلطة عام 2014.

لأن #الهند_تقتل_المسلمين ولأننا كشعوب، وإن لم نكن نملك الأدوات السياسية والعسكرية للردع، فإن سلاح المقاطعة أثبت فعاليته، وعلى ذلك لندعم #مقاطعة_المنتجات_الهندية دعماً لاخواننا المضطهدين على يد متطرفي الهندوس بدعم رسمي واضح، ونذكّر كذلك بأهمية استمرار #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه334 pic.twitter.com/ODmnwkj31w — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) September 27, 2021

ويشكل المسلمون نصف عدد السكان في شبه القارة الهندية، وفق الباحث والمؤرخ موسى الصفدي، فتلك المنطقة من العالم تحوي 40% من المسلمين، والهند وحدها بها نحو 300 مليون مسلم وفق إحصاءات رسمية بينما تشير إحصاءات غير رسمية إلى أن عددهم يتخطى الـ 500 مليون.

وبحسب الصفدي، فقد أصبح المسلمون في الهند أقلية بعد انفصال باكستان وبنغلادش عنها، إضافة إلى عمليات التطهير العرقي التي قضت على ملايين المسلمين، وهجَّرت ملايين آخرين.

أنشرها معي ✌️

أثبتنا و بجداره أن مقاطعه المنتجات من أنجع الطرق لضرب العدو

قاطعنا فرنسا و الحمد لله اننا نجني الثمار اليوم

اجعلوها قدوه…و قاطعوا الهند ..فنصره أخيك المسلم فرض عين#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه335 #مقاطعة_المنتجات_الهندية 001 pic.twitter.com/u3b1WArcbC — 🌴🌴سند سبيع🌴🌴 (@sanadsbeaa) September 27, 2021

#الهند_تقتل_المسلمين#مقاطعة_المنتجات_الهندية

قاطعوا المنتجات الهنديه

قاطعوا التعامل مع العماله الهندية الهندوسية نصرة للمسلمين في الهند pic.twitter.com/d3g66g3scX — اللهم انك عفوا تحب العفو فاعفو عنا (@clVu7TaLYJUgxsQ) September 26, 2021

نصرة لإخواننا المسلمين الذين يتعرضون للإبادة.. نُقاطع المنتجات الهندية.#الهند_تقتل_المسلمين #مقاطعة_المنتجات_الهندية — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 27, 2021

#مقاطعة_المنتجات_الهندية

قد أهمني وأحزنني أن أرى إخوة لنا في العقيدة تهان كرامتهم وتنتهك حرماتهم ويقتلون ويتم التنكيل بجثثهم ونرا أطفالهم يبكون أمام أعيننا من المغضوب عليهم.انصروا إخوانكم المستضغفين في الهند وقاطعوا

المنتجات الهنديه نصره للاسلام وللمسلمين #الهند_تقتل_المسلمين pic.twitter.com/ak3IucNKEs — Rahel🐰 (@Rahel161983) September 26, 2021

قاطعنا حبا لرسول الله و كرامه

كل منتج فرنسي

ونقاطع وجعا و ألما و مواساه كل منتج هندي

اللهم اشهد☝️#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه335 #مقاطعة_المنتجات_الهندية 001 pic.twitter.com/zxBtJhGQXe — حرية أمل (@amal198711) September 26, 2021

تهجير المسلمين بأبشع الصور و صمت المجتمع الدولي عن هذا المخطط دون مراعاة المعاهدات الدولية ،بعد الصين و ميانمار تأتي #الهند_تقتل_المسلمين هذا دليل ع كراهية المسلمين لذا يجب علينا #مقاطعة_المنتجات_الهندية تجسيدا لقوله تعالى (تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ) pic.twitter.com/uE17iWY9Wm — 🇴🇲Mohammed alfaraji🇵🇸 (@alfaraji222) September 26, 2021

#مقاطعة_المنتجات_الهندية

حملة ضد استهداف الحكومة الهندية المتطرفة المتكرر لمسلمي الهند وقتلهم واعتقال قياداتهم وتهجير الآلاف منهم كما يجري في ولاية آسام

🔴حملة تشابه #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية

وكالعادة

منظمة التعاون الإسلامي صامتة أسوة بجامعة الدول العربية#الهند_تقتل_المسلمين pic.twitter.com/UTyzKU6DiM — حسين دلّي (@hudly76) September 27, 2021

لقد وصلنا في حملة #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه335 ورأينا من الثمار ما اثلج صدورنا

فـ لنبدأ بحملة #مقاطعه_المنتجات_الهنديه نصرة لاخواننا المستضفين في الهند، مع الإستمرار في الحملتين، والعون والتوفيق من الله.. #الهند_تقتل_المسلمين — عبدالسلام وافي 🇵🇸✌🇾🇪 (@a3wafi) September 26, 2021