طالبان تدعو لاستئناف الرحلات الجوية وأردوغان يضع شرطا لإبرام اتفاق مطار كابل (فيديو)

دعت حركة طالبان، اليوم الأحد، إلى استئناف الرحلات الجوية الدولية، وتعهدت بالتعاون الكامل مع شركات الطيران، في حين وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شرطًا قبل إبرام أنقرة اتفاقًا مع طالبان بخصوص تشغيل مطار كابل.

جاءت دعوة طالبان في بيان وزارة الخارجية وبالتزامن مع تكثيف الحكومة الجديدة جهودها لفتح البلاد مرة أخرى بعد سيطرة الحركة على الحكم في البلاد، خلال أغسطس/آب الماضي.

ويجري تشغيل عدد محدود من طائرات المساعدات وطائرات الركاب في مطار العاصمة كابل، لكن الرحلات التجارية العادية لم تُستأنف بعد منذ وقفها في أعقاب إجلاء عشرات الآلاف من الأجانب والأفغان.

The #Taliban government in #Afghanistan appealed on Sunday for international flights to be resumed, promising full cooperation with airlines and saying that problems at #KabulAirport had been resolved. https://t.co/tm96gu5UmD

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) September 26, 2021