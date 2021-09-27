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بعد الصفعة.. محتج يرشق ماكرون بالبيض (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
27/9/2021-|آخر تحديث: 27/9/202106:36 PM (مكة المكرمة)

ألقت قوات الأمن الفرنسية، اليوم الإثنين، القبض على شخص رشق الرئيس إيمانويل ماكرون ببيضة احتجاجا على سياساته.

وأظهر مقطع مصور، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، شاب يرشق ماكرون ببيضة أثناء حضوره معرضا دوليا للمواد الغذائية والأطعمة بمدينة ليون الفرنسية (جنوب شرق).

ووفقا لوسائل إعلام محلية، هتف الشاب وهو يرشق ماكرون بالبيضة، قائلا “تحيا الثورة”.

وأفاد موقع (ليون ماغ) أن البيضة التي ألقاها الشاب على ماكرون كانت صلبة ولم تنفجر على وجهه، مضيفا أن الشخص الذي ألقاها هو شاب يبلغ من العمر 20 عاما.

وطلب ماكرون إجراء مقابلة مع الشاب من أجل فهم الدوافع التي جعلته يقدم على هذا الفعل.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الرئيس الفرنسي لموقف مشابه عند اختلاطه بالحشود من مواطني بلاده.

ففي يونيو/ حزيران الماضي، تلقى ماكرون، صفعة من أحد المواطنين، خلال زيارته إلى منطقة دروم جنوب شرقي البلاد.

وبعد يومين من واقعة الصفع، أصدرت محكمة حكمًا بالسجن لمدة 4 أشهر مشددة مع النفاذ و14 شهرا مع وقف التنفيذ، على المتهم بصفع ماكرون.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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