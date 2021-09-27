بعد الصفعة.. محتج يرشق ماكرون بالبيض (فيديو)

ألقت قوات الأمن الفرنسية، اليوم الإثنين، القبض على شخص رشق الرئيس إيمانويل ماكرون ببيضة احتجاجا على سياساته.

وأظهر مقطع مصور، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، شاب يرشق ماكرون ببيضة أثناء حضوره معرضا دوليا للمواد الغذائية والأطعمة بمدينة ليون الفرنسية (جنوب شرق).

ووفقا لوسائل إعلام محلية، هتف الشاب وهو يرشق ماكرون بالبيضة، قائلا “تحيا الثورة”.

وأفاد موقع (ليون ماغ) أن البيضة التي ألقاها الشاب على ماكرون كانت صلبة ولم تنفجر على وجهه، مضيفا أن الشخص الذي ألقاها هو شاب يبلغ من العمر 20 عاما.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre – IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

وطلب ماكرون إجراء مقابلة مع الشاب من أجل فهم الدوافع التي جعلته يقدم على هذا الفعل.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الرئيس الفرنسي لموقف مشابه عند اختلاطه بالحشود من مواطني بلاده.

بعد الصفعة.. شاب فرنسي يلقي "بيضة" على الرئيس الفرنسي #ماكرون pic.twitter.com/gABZZKmRxc — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 27, 2021

En déplacement à Lyon, Emmanuel Macron ciblé par un projectile lors d'un bain de foule pic.twitter.com/SSENcA8Rny — BFMTV (@BFMTV) September 27, 2021

ففي يونيو/ حزيران الماضي، تلقى ماكرون، صفعة من أحد المواطنين، خلال زيارته إلى منطقة دروم جنوب شرقي البلاد.

وبعد يومين من واقعة الصفع، أصدرت محكمة حكمًا بالسجن لمدة 4 أشهر مشددة مع النفاذ و14 شهرا مع وقف التنفيذ، على المتهم بصفع ماكرون.