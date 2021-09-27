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بخاخ للأنف مملوء بهرمون “الحب” يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.. كيف؟

يعاني أكثر من 650 مليون بالغ من السمنة أو 13% من البالغين حول العالم
يعاني أكثر من 650 مليون بالغ من السمنة أو 13% من البالغين حول العالم
27/9/2021-|آخر تحديث: 28/9/202112:02 AM (مكة المكرمة)

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن رذاذ الأنف الذي يحتوي على هرمو الأوكسيتوسين المعروف بـ”هرمون الحب” قد يساعد في إنقاص الوزن.

وأظهرت الاختبارات التي أجرتها الدراسة أن رشة واحدة في كل جانب من الأنف تكفي لمنع الشخص من التفكير في الطعام. ويعتقد الباحثون أن الرذاذ قد يساعد في معالجة أزمة السمنة.

ويطلق على هرمون الأوكسيتوسين اسم هرمون الحب، حيث يفرزه الدماغ أثناء السيناريوهات العاطفية، مثل العناق وإمساك اليدين والتقبيل، كما يتم إطلاقه أيضا من قبل النساء الحوامل للحث على المخاض.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه في السنوات الأخيرة، خلصت العديد من الدراسات إلى أن ضخ جزء من الأوكسيتوسين من صنع الإنسان في الأنف قد يعالج العديد من المشاكل الصحية، مثل انخفاض الرغبة الجنسية إلى طنين الأذن وحتى المشكلات السلوكية التي تحصل بسبب التوحد عن الأطفال.

وتقول أحدث الأبحاث التي أجراها علماء من (إمبريال كوليدج) لندن وجامعة (كينغستون) في لندن إن الهرمون يمكنه وقف الشهية.

وقام 40 متطوعا من كلا الجنسين برش الأوكسيتوسين في كل من فتحتي الأنف قبل عرض صور الطعام أو المناظر الطبيعية.

وقام العلماء بقياس ردة فعل كل واحد منهم على الصور بعد استخدام رذاذ الأوكسيتوسين ومرة أخرى بعد استخدام رذاذ دواء وهمي.

وأظهرت النتائج بطء الاستجابة لصور الطعام  بشكل كبير بعد رذاذ الهرمون، ولكنها بالكاد تغيرت مع رذاذ الدواء الوهمي.

مع الملل والضغوط النفسية تزداد الشهية للطعام أثناء العزل المنزلي (غيتي)

وأوضح الباحثون أن هذا الأمر يشير إلى أن أدمغتنا أقل انشغالًا بالحاجة إلى السعرات الحرارية عند تناول الأوكسيتوسين.

وتقول الصحيفة في ختام التقرير إن الدراسات التي أجريت على الحيوانات وجدت أن استخدام الأوكسيتوسين اليومي يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير.

ويعتقد أن الهرمون يثبط النشاط في جزء من نظام المكافأة في الدماغ.

ويرى الباحثون أن بخاخ الأنف يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن في المستقبل.

وقال العلماء في التقرير “هذه النتائج قد يكون لها تداعيات مهمة على الأشخاص المصابين بالسمنة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأوكسيتوسين لا يخلو من مخاطرة، حيث تشمل الآثار الجانبية المحتملة للهرمون الغثيان وانخفاض ضغط الدم وحتى عدم انتظام ضربات القلب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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